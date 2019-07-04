美國：“韓美同盟是印度太平洋戰略的關鍵”. July. 04, 2019 07:47. by 文炳基記者、常駐華盛頓記者 李正恩 weappon@donga.com,lightee@donga.com. 美國國務院2日（當地時間）發布了美國總統特朗普訪問韓國的說明資料，表示“韓美首腦重申，強有力的韓美同盟是印度太平洋地區和平與安全的‘關鍵’（linchpin）”。這是美國首次將韓美同盟定義為印度太平洋戰略的“關鍵”。 美國國務院在當天的說明資料中稱，特朗普總統訪韓的成果是訪問非軍事區等同朝鮮國務委員會委員長金正恩的會談，然後是“深化印度太平洋戰略合作”。國務院補充說：“特朗普總統和文在寅總統探索了深化美國對印度太平洋戰略和韓國新南方政策的合作的方案”，“在數字網絡安全和海上執法力量構建等方面為加強支援而進行的有意義的合作，將進壹步鞏固韓美同盟。”也就是說，雖然沒有明確指出，但事實上已經就反華為戰線和南中國海航行自由原則等進行了討論。 特朗普政府通常把韓美同盟稱為“韓半島和地區和平的關鍵”。因此有分析認為，文在寅在此次韓美首腦會談上可能對印度太平洋戰略合作表現出轉變態度。 壹直以來，韓國政府考慮到中國而對特朗普政府的印度太平洋戰略保持距離，但此次轉為合作基調，不僅是因為韓半島無核化問題，而且還是因為日本的經濟報復，使需要與美國合作的必要性加大。國務院還表示：“韓美就情報共享、高層政策磋商和聯合演習等與日本進行韓美日三方安保合作達成了協議。” 另據報道，青瓦臺高級官員3日表示，特朗普總統越境時，曾問文在寅總統“可以越過軍事分界線嗎”，文在寅總統說：“（與朝鮮國務委員會委員長金正恩）握手後攜手跨過去就沒事。”該相關人士表示：“金正恩委員長握著文在寅總統的手表示感謝”，“雙方還進行了壹段時間的對話”。該人士同時表示，“對話內容比表示感謝更為重要”，但沒有透露對話內容。

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