“捐贈是祝福”，承諾向KAIST捐贈100億韓元規模不動產的夫婦. July. 04, 2019 07:47. by 池明勳 mhjee@donga.com. 韓國林肯協會理事長郭城炫(74歲，音譯下同)和IIPAC調解仲裁中心會長金哲浩(69歲)夫婦承諾向KAIST(韓國科學技術院)捐贈100億韓元規模的不動產。 據KAIST3日透露，當天在大田總院舉行的學校發展基金簽約儀式上，郭理事長夫婦決定將京畿道城南市盆唐區亭子洞約33萬平方米(10萬坪)的土地捐贈給學校。學校方面稱，雖然該土地屬於保全綠地，但離盆唐首爾大學醫院很近，而且可以開發一部分，因此推算出該土地的價值在100億韓元以上。 郭理事長從2003年去世的父親前大韓律師協會會長郭明德和今年5月去世的母親前大洋產業開發代表韓子英那裏繼承了這塊土地。據悉，郭理事長的父親在幾十年前雖然認為這塊地沒什麽大用途，但在聽說農夫們“為了子女的教育急需用錢”的困難處境後，便購買了這塊土地。郭理事長在當天的約定儀式上表示：“在考慮從長遠的角度回報社會的方法後，最終決定捐贈。希望KAIST成長為創造全球價值的世界性大學。” 郭理事長畢業於梨花女子大學音樂學院後，在美國西北大學獲得了法學碩士學位。她對美國第16屆總統亞伯拉罕•林肯所秉承的“對任何人不懷惡意，對一切人寬大仁愛；堅持正義”的精神有同感，於2017年4月成立了韓國林肯協會。郭理事長通過林肯協會起到調節矛盾和紛爭，傳播寬容與和解價值的“求心體”作用。 丈夫金會長畢業於首爾大學外交系和美國哥倫比亞大學法學院，目前擔任律師。他還擔任過KAIST知識研究生院責任教授和法律顧問等職務。金會長說：“我們這次捐出土地並不是捐贈，而是(能夠做好事的)祝福。”KAIST總長申成澈在簽約儀式表示：“將在得到捐贈的地皮上建立教育和研究、技術工程化融合的‘三重螺旋形企業家精神大學’校園，將其打造成第4次工業革命時代希望的前哨基地。”

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