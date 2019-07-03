韓日反自由貿易矛盾，因政治外交鬥爭犧牲經濟. July. 03, 2019 07:52. . 日本首相安倍晉三昨天就對韓國的出口限制表示：“這是對根據國家和國家信賴關系所采取的措施的修正。”事實上承認了，這是因為韓國大法院的強制征用判決損害了信賴關系而推出的報復措施。同時，對於韓國政府向世界貿易組織提起訴訟的方針，他表示：“（限制出口措施）符合世貿組織規則。與自由貿易無關。”文在寅總統沒有提及這個問題。 日本雖然把“損害信賴關系”作為限制出口的理由，但在說明中卻前後矛盾，聲稱並沒有采取報復措施，而是解釋說“為了安全的出口管理”。雖然日本就外交事件采取了經濟上報復應對的卑劣方式，但意識到向世貿組織提起訴訟，表面上狡辯說這不是報復措施。不僅如此，日本還在擴大限制品種、提高關稅、限制發放簽證等追加報復措施。雖然日本國內也有人擔心韓日矛盾的最終勝利者會是中國，但安倍首相似乎親自出面鼓勵決戰。 韓國政府的應對過於安逸無力。雖然日本早就預告了經濟報復，但考慮到對日本經濟也是打擊，認為實行的可能性很小，所以沒有準備相應的對策。目前，我國企業的悲鳴之聲越來越大，但政府唯壹的對應措施是向世貿組織起訴，但到最終判決為止，需要兩年多的時間，其實效性令人懷疑。有人提出的另壹個對策是限制韓國國民赴日旅遊，但這壹方案只會使韓日關系陷入無法挽回的局面。 問題是，為了解決走向如此極端的矛盾，外交渠道處於癱瘓狀態。此前韓國政府壹直對韓日外交置之不理，聲稱“政府不能介入大法院的判決”。日本也拿有爭議的韓日基本條約反駁稱“違反了國際法”。這是因為，韓日壹邊說“讓我們展望未來而不是過去”，壹邊又互不相視，只是盯著國內的支持層。 大法院就強制征用作出判決後，又經歷了東部海上日本巡邏機等事件，韓日兩國撇開外交，展開了自尊心為主的感情之爭。特別是幾乎明目張膽地煽動反韓情緒的安倍政府，現在把無辜的經濟當作犧牲品。韓日都是以自由貿易為基礎，實現今天經濟增長的代表性國家。在這樣的國家之間，出現正面違反自由貿易的政治目的的“經濟逼迫”行為，實在是令人羞愧。韓日雙方都意識到國內政治和支持層輿論的“感情應對”，只會受到國際社會的嘲笑，是嚴重危害國家利益的自害行為。哪怕從現在開始，也應該為尋求冷靜和解決方案而進行真誠的外交努力。

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