美洲杯半決賽上演宿命對決，巴西、阿根廷誰能進軍最後的決賽？. July. 03, 2019 07:52. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 巴西經歷的“貝洛奧裏藏特悲劇”和超級明星裏奧內爾•梅西(32歲•阿根廷)的“重大賽事殘酷史”。兩者中的一個將再次面臨重復的命運。 南美足球的最大競爭對手巴西和阿根廷將於3日上午9時30分(韓國時間)在巴西貝洛奧裏藏特體育場舉行的2019美洲杯(南美足球錦標賽)半決賽中狹路相逢。 2014年巴西世界杯當時，在貝洛奧裏藏特體育場舉行的半決賽中，巴西隊以1比7慘敗給德國隊(最終的冠軍)。憤怒的球迷在賽後焚燒巴西國旗，甚至在市內各地發動暴力事件，這場比賽被稱為“貝洛奧裏藏特悲劇”。今年的美洲杯東道主也像5年前一樣是巴西。而且半決賽的地點也恰好是貝洛奧裏藏特體育場。巴西的王牌球員內馬爾(27歲)無法參加半決賽的情況再次出現。內馬爾在巴西世界杯時在四分之一決賽中腰部受傷，未能參加半決賽，今年他在大賽開始前腳踝受傷，提前被排除在球員參賽名單之外。 巴西決心不再重蹈覆轍。35歲的後衛隊長蒂亞戈•席爾瓦說：“我們不能繼續回憶過去的糟糕記憶。對手不是德國隊，而是阿根廷隊。我們必須集中精力防住世界最佳球員梅西。” 對於巴西“頭號警戒對象”梅西來說，美洲杯是一項多次受挫的賽事。目前已5次獲得足球界最高權威獎項“金球獎”的梅西，在成人舞臺上未能獲得重大賽事(世界杯、美洲杯)冠軍頭銜。值得一提的是，在美洲杯上，阿根廷隊在2007、2015、2016年大賽都遺憾止步於亞軍。 在本屆美洲杯上，梅西受到對方防守隊員的集中牽制，只進了1球。西班牙日刊《馬卡報》報道說：“巴西球迷嘲笑梅西說‘梅西有參加比賽嗎？ ’‘梅西只有在巴塞羅那俱樂部才踢得好’”。梅西平靜地接受了這樣的批評。他說：“我承認，我至今還沒有發揮出最佳水平。”不知不覺中，年過三十的梅西決心這次一定要捧起重大賽事的冠軍獎杯。他說：“單場決勝負的比賽結果誰也無法預測。阿根廷隊越往後打比賽，作為球隊整體變得越強大。” 從賽事八強的球隊數據來看，巴西隊在進攻和防守上都領先於阿根廷隊。 巴西隊在攻入8球的同時沒有出現一粒失球。“桑巴足球”巴西隊以華麗的個人技術為基礎，攻擊力是該隊的優勢，但本屆杯賽以中後衛席爾瓦為中心，穩固的防守能力也令人刮目相看。相反，阿根廷隊在8強賽中攻入5球，失3球，表現較為平淡。KBS解說員韓俊熙(音)表示：“巴西隊在整體實力上占據優勢。靈活利用兩條邊路的巴西隊的進攻和穩固防守後展開反擊的阿根廷隊的戰術將產生激烈碰撞。對阿根廷隊來說，梅西等鋒線球員必須積極進攻巴西隊的後場防守空間，才能破門得分。”

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