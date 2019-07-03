“達美航空公司出面應對大韓航空的白騎士事件與美安全戰略有關”. July. 03, 2019 07:52. by 卞鐘國記者 bjk@donga.com. 美國達美航空公司成為與本土私募基金KEGCI（韓國公司治理改善基金）爭奪經營權的韓進集團的“白騎士”，有分析認為，美國的軍事安保戰略實際上產生了影響。達美航空6月21日收購韓進集團的控股公司韓進大韓航空4.3%的股份，事實上站在了韓進集團總裁趙元泰的壹邊。 2日，國會國防委員會多名相關人士表示：“國防專家和美軍相關人士對KCGI和國民養老金對大韓航空的攻擊深感憂慮”，“因為大韓航空不僅僅是航空公司，它同時也是負責美軍軍用飛機整備的軍工企業”。這種分析認為，韓進集團和KCGI之間的矛盾不是單純的經營權之爭，而是要從國際政治學的觀點來看待。 大韓航空從1978年開始在負責飛機整備事業（MRO）的航空宇宙事業部開始了美軍軍用飛機整備事業。大韓航空不僅負責美國空軍戰鬥機F-15、F-16、A-10、C-130，還負責CH-47、UH-60等美軍直升機的整備工作。據防衛產業界透露，大韓航空負責亞太地區美軍飛機及直升機維修數量的約60%。今年2月由美國隱形戰鬥機F-35維修企業組成的聯盟“TEAM ROK”中也包括大韓航空。對於美軍來說，大韓航空也是共同執行安保戰略的戰略夥伴。 美國6月1日還發表了《印度太平洋戰略報告》。這裏為了牽制對安保構成威脅的中國和朝鮮，強調了強化與韓國、日本、澳大利亞等盟國及地區夥伴的網絡及合作。專家們推測，地區合作夥伴之壹的大韓航空公司也被納入加強合作的對象中。 分析認為：KCGI此前表示將分離大韓航空的航空宇宙事業部，這也是造成不安的原因。KCGI方面1月在題為《回到國民懷抱的韓進》的117頁報告中表示：“如果將航空宇宙事業部分離出去，可期待對大韓航空的貸款改善產生巨大效果。”這是在公開表明，如果KCGI掌握經營權，就可以將MRO部門分離出來。對此，壹名國防專家表示：“宣稱把數十年來作為美軍維修夥伴的大韓航空的MRO領域分離出來，這會向美國傳達什麽樣的信息呢？” 韓國國防專家認為，達美航空獲得韓進大韓航空股份，消除了美國在亞太地區安全戰略上的不確定性。 達美航空方面對這種解釋明確劃清界限。達美航空方面在接受本報電子郵件采訪時，在被問及“這次投資是否屬於美國安全戰略層面的投資”時回答稱：“我們是私營企業。絕對沒有與美國政府進行過磋商。”“此次確保股份是為了加強與大韓航空的長期合作夥伴關系和增進消費者的利益。”

한국어