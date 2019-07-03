“BTS後起之秀誕生只是時間問題，但必須保持韓國獨有的魅力”. July. 03, 2019 07:52. by 金起允記者 pep@donga.com. “‘你知道K-POP嗎’的時代現在已經結束了。” 在美國，只要是聽過K-POP的人都知道的K-POP專欄作家傑夫•本傑明(30歲)來到了韓國。他從2010年初開始在美國《Billboard》、《福布斯》、《紐約時報》等媒體上發表專欄文章，宣傳了PSY、防彈少年團(BTS)等韓國歌手的魅力。記者2日在首爾一家酒店見到了從上月30日開始參加為期三天的“文化溝通論壇(CCF)2019”的他。由韓國形象交流研究院(CICI•代表崔正和 韓國外國語大學教授)和文化體育觀光部、海外文化宣傳院、外交部等聯合主辦的CCF是世界文化界領袖們體驗韓國文化，宣傳本國文化的活動。他首先談起了上個月在法國舉行的“國際音樂產業研討會(Midem)”。 “要解釋K-POP是什麽，BTS是誰的時代已經過去了。 聚集在法國會議場的世界人們現在更加好奇如何學習和利用K-POP。” 出生於美國芝加哥，2015年首次訪問韓國的他與韓國流行音樂結緣的契機是什麽呢？ “母親從把我放在嬰兒車裏開始，就經常給我聽便攜式收音機裏播放的世界各國的音樂。雖然不太懂歌詞，但是我相信音樂中有一種連接的力量。有一天，在Youtube上出現了K-POP，我感受到了它的力量。” 本傑明從很久以前開始就喜歡並主張稱其為是一種“魅力音樂”的K-POP現在已經成為一個音樂群。他認為K-POP賣座原因的是信息、創意、真誠。 “我認為主要表現了歌手作為青年、學生、韓國人所經歷的人性化、普遍的樣子，同時真誠地傳遞了社會信息。通過Youtube和媒體，實現了用幹練的時尚和表演來表現這一點的創意。” 他駕輕就熟地背誦K-POP歌手的譜系，“BTS後起之秀的誕生只是時間問題”。但他同時強調稱，必須保持韓國獨有的魅力。” “我認為Wonder Girls進軍美國失敗是因為模仿了強調性感和未來感一面的美國形象。NCT 127、BLACKPINK、ITZY等眾多歌手都具有‘後BTS’的潛力，希望不要忘記世界對韓國認同感的狂熱這一點。”

한국어