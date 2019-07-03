涉嫌向北韓轉運煉油產品的2艘船舶被釋放. July. 03, 2019 07:53. by 申나리 journari@donga.com. 涉嫌通過聯合國安全理事會(安理會)禁止的“船舶間轉運”將煉油產品交給朝鮮(北韓)船舶的2艘被扣留在韓國的船舶被釋放。以違反聯合國對朝制裁決議的嫌疑被扣留的船舶的處理過程結束尚屬首次。 韓國外交部2日表示，聯合國安理會下屬的對朝制裁委員會1日(當地時間)接受了韓國政府提出的解除兩艘違反對朝制裁船只的扣留要求。這是在船主承諾不再參與非法轉運之後采取的措施。此次被釋放的船舶是2017年11月24日開始被扣留在全南麗水港的香港籍船只“方向永嘉號”和從去年9月4日開始被扣留在釜山港的韓國船舶“P Pioneer號”。 “方向永嘉號”涉嫌於2017年10月向朝鮮籍船只“三正2號”運輸600噸煉油產品，是韓國政府以違反聯合國對朝制裁為根據首次采取扣留措施的船舶。而“P Pioneer號”是第一艘因涉嫌違反對朝制裁而被扣留的韓國籍船舶。 根據2017年通過的聯合國安理會第2397號決議(第9項)，會員國因違反制裁嫌疑而被扣留的船舶，自扣留之日起6個月後，可以向對朝制裁委員會提出要求，如果得到批準，可以放行船只。

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