文在寅：“板門店朝美首腦會晤，事實上已結束敵對關系”. July. 03, 2019 07:53. by 文炳基記者 weappon@donga.com. 文在寅總統2日表示：“雖然朝美沒有繼南北之後在文件上簽名，但可以說，已經用事實上的行動宣布結束敵對關系，正式開始新的和平時代。”這表明，文在寅把6月30日在板門店舉行的第三次朝美首腦會談評價為事實上的終戰宣言，並表現出了對尋找解決陷於膠著的無核化對話的突破口的期待。 文在寅總統當天在青瓦臺主持國務會議時表示：“美國首腦沒有采取特別的警衛措施，而是在朝鮮首腦的引導下越過軍事分界線踏上了朝鮮的土地。同壹時間同壹地點，南北美首腦舉行了三方會晤。” 文在寅還表示：“我相信，在今後舉行的朝美對話中，只要經常想起這壹事實，並銘記其意義，把它作為對話的基礎，就壹定會結出豐碩的成果。”分析認為，這是在評價美國總統特朗普的板門店訪問事實上是“宣布結束敵對關系”，同時強調在本月中旬舉行的工作磋商中，朝美應以比過去更加靈活的方式接近。 但有人指出，特朗普總統反復強調“全面、正確的協議”等，即使舉行工作磋商，在困難重重的情況下，這也許是過早地作出了樂觀的評價。 特別是文在寅總統表示：“也有了機會（向特朗普總統）解釋，赫然在眼前的開城工業園區給韓朝經濟和我們的安保所帶來的積極效果”，“特朗普總統對韓國在安保與和平方面的迫切性表示同感”。接著，他還表示：“就像我平時經常強調的那樣，我想再次強調南北關系的改善和朝美對話的進展是相互之間良性互動的事實。” 此番言論是在凸顯，他極力說服特朗普總統改善南北關系有助於無核化對話的事實。 文在寅總統表示，“為了解決重大的局面，需要超越常識的想象力”，要求積極應對改善韓朝關系等問題。

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