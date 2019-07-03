安倍出面的經濟報復，韓日外交渠道完全不通. July. 03, 2019 07:53. by 韓相俊記者、常駐東京記者 朴亨俊 alwaysj@donga.com,. 韓日關系正漸漸陷入更深的泥潭。提出經濟報復措施的日本首相安倍晉三也親自出面主張限制措施的正當性。文在寅總統為了阻止戰爭擴大，回避針鋒相對，但青瓦臺的苦惱是沒有明確的解決方法。 安倍2日在接受《讀賣新聞》采訪時就日本政府最近公布的限制出口措施表示：“日本認為，所有措施都必須與世界貿易組織保持壹致。這與自由貿易無關。”針對韓國政府就日本的經濟報復準備向世界貿易組織起訴為籌碼，日方再次進行了反駁。安倍還表示：“這是為了修正壹直根據國家信賴關系實行的措施。”《讀賣新聞》就此援引日本政府高層官員的話報道說：“這還沒有結束。”這意味著日方正在研究進壹步的對抗措施。 青瓦臺表示“每句話都小心翼翼”，連續兩天克制針鋒相對。因為如果文在寅總統和青瓦臺加入，事態可能會進壹步擴大。青瓦臺相關人士表示：“決定由作為主管部門的產業通商資源部暫時負責應對”，“日本的措施考慮到21日舉行的參議院選舉，因此將密切關註選舉之後的動向。” 問題是解決兩國矛盾的最低限度的外交渠道無法啟動。執政圈相關人士表示：“目前韓日關系處於‘外交真空’狀態，既沒有首腦間的會面，也沒有工作人員間的協調”，“矛盾的長期化對韓日來說都是不可取的，因此無論如何都有必要建立對話渠道。”

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