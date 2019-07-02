阿根廷副總統米切蒂：“親自來這裏學習韓國的殘疾人雇傭政策”. July. 02, 2019 07:30. by 宋慧美記者 1am@donga.com. 今年3月下旬，阿根廷副總統加布裏埃拉•米切蒂對韓國進行了非正式訪問。她因交通事故下半身殘疾，只能依靠輪椅，但2015年當選為副總統，是一位具有傳奇色彩的人物。副總統米切蒂同月25日在首爾中區樂天酒店會見了韓國殘疾人雇傭公團理事長趙宗蘭。1990年作為雇傭勞動部下屬機關成立的該公團負責執行殘疾人雇傭政策。 據說，米切蒂副總統一見到趙理事長就對殘疾人義務雇傭制表現出濃厚的興趣，並提出了很多問題。阿根廷於2003年引入了殘疾人義務雇傭制度，但認為還有很長的路要走。據悉，她之所以采取非正式訪問形式，是因為她希望盡量減少占用時間的正式禮儀和程序，而是想在短暫的訪韓期間了解韓國殘疾人雇用政策的核心。 1991年實行的殘疾人義務雇傭制度是指，國家和地方自治團體、50名以上職員的公共機關及民間企業，在全體職員中雇傭一定比率(分別為3.4%和3.1%)以上的殘疾人，如果不履行這些義務，就要交納負擔金。 從2008年開始，實行了子公司型殘疾人標準工作場所制度。這是一種如果設立將30%以上的職員雇傭殘疾人的子公司，那麽就視為母公司雇傭殘疾人的制度。政府給每個標準事業場最多支援10億韓元。 雇傭部相關人士表示：“我國在實行殘疾人義務雇傭制之前，實際上也完全沒有殘疾人雇傭政策。殘疾人義務雇傭制正是殘疾人雇傭政策的起點。” 韓國的殘疾人義務雇傭制實行時間比德國(1919年)、英國(1944年)、日本(1960年)等發達國家晚了很多。但是實施30年後的現在，殘疾人雇傭率從1991年的0.43%增加到去年的2.85%，增加了6.6倍。實際上，以2017年為基準，韓國可生產人口(15~64歲)的殘疾人雇傭率為49.2%，高於經濟合作與發展組織(OECD)的平均值47.6%。 得益於這些成果，不僅是阿根廷，法國、澳大利亞、俄羅斯政府有關人士也接連訪問韓國，學習殘疾人雇用政策。趙理事長應米切蒂副總統的邀請，於上月6~8日在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的世界殘疾人峰會上發表了題為《為構建包容性的勞動市場的韓國殘疾人雇傭政策推進方向》的主題演講。 韓國政府和公團認為，這些成果並不是僅通過殘疾人義務雇傭制就能取得的。將企業價值放在社會貢獻、社會價值上的企業正在增加，這也是不亞於義務雇傭制的原動力。趙理事長表示：“隨著強調社會價值經營，企業對雇傭殘疾人的認識正在發生積極的變化。我向米切蒂副總統建議，政府和企業必須兩人三足同時發力，才能改善殘疾人雇傭現狀。”

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