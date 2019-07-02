“韓國怪物”柳賢振成MLB全明星賽首發韓國第一人. July. 02, 2019 07:30. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 2006年韓國職業棒球(KBO)全明星賽。 擔任西軍主教練的韓華隊主教練金寅植(72歲)讓當時自己球隊中一名高中畢業的新人投手作為教練推薦選手參加了全明星賽。但並不存在“包庇自家人”的爭議。綽號是當年夏天觀眾人數突破1000萬的奉俊昊導演的新片名(《漢江怪物》)的該選手(“韓國怪物”)，在他出道3個月後就在多勝(11勝)、平均責任失分(2.26)和脫三振(123個)領域都占據的頭名位置，支配了KBO聯賽。 以19歲的年齡首次受邀參加“明星們的舞臺”的柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)現在在美國職業棒球大聯盟(MLB)全明星賽上也成為了媒體關註的焦點。在1日公布的美國職業棒球大聯盟全明星賽參賽投手名單中，柳賢振與隊友克萊頓•克肖(31歲)、沃克•比勒(25歲)一同入選。 而且首發出場已是板上釘釘的事。擔任國家聯盟全明星賽主教練的洛杉磯道奇隊主教練大衛•羅伯茨1日接受采訪時表示：“預計柳賢振將擔任首發投手。”此後，道奇俱樂部在官方推特上刊登了題為《你的國家聯盟全明星賽首發投手》的照片，預示著柳賢振將首發出場。柳賢振表示：“在全明星賽上首發出場是莫大的光榮。度過了無法用語言表達的幸福的上半賽季。我幸運地得到了隊友們的幫助。” 全明星賽首發投手的位置將由在相應賽季上半賽季取得最佳成績的投手來擔任。去年首發出場的馬克斯•舍澤(35歲)在上半賽季展現出了12勝5負、平均責任失分2.41的壓倒性樣子。柳賢振在本賽季出戰的16場比賽中取得了9勝2負、平均責任失分1.83的成績。目前他是兩大聯賽唯一一名保持1分多平均責任失分的選手，出壘率(WHIP)也最低，只有0.90。mlb.com公開了全明星賽的球員名單，並表示：“柳賢振在本賽季第15次首發出場之前，沒有讓對方得到過2分以上的平均責任失分。在此期間，四壞球上壘只讓出了6個。他是第一個獲得MLB全明星賽首發出場機會的韓國人。” 作為韓國人，朴贊浩(46歲)和金炳賢(40歲)分別在2001年和2002年全明星賽上擔任投手。投手出場順序分別是第二、第七位。 在野手方面，去年的秋信守(37歲)是唯一一位參加全明星賽的選手。在柳賢振之前，以先發身份出場的東洋人投手是1995年的野茂英雄(51歲•當時效力於洛杉磯道奇隊)。以身體向後大幅旋轉的旋轉投球“”為標誌的野茂英雄在出道賽季的1995年取得了13勝6負、平均責任失分2.54、236個脫三的成績，成為國家聯盟新人王和脫三振王。 今年的美國職業棒球大聯盟全明星賽將於10日在克利夫蘭隊的主場美國俄亥俄州的漸進球場舉行。柳賢振計劃在5日與聖地亞哥教士隊的主場比賽中，完成上半賽季最後一次出場。休息4天後參加全明星賽，因此在休息期間調整狀態不會有困難。柳賢振表示：“全明星賽比賽日本來就是投球的日子。我會以(在全明星賽上)進行投球熱身的感覺來調整狀態。”

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