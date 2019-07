《蜘蛛俠:英雄遠征》2日上映,天真爛漫的超級英雄 名不虛傳的蛛網動作戲. July. 02, 2019 07:31. by 申圭鎭 newjin@donga.com. ※這篇報道涉及電影《復仇者聯盟:終局之戰》和《蜘蛛俠:英雄遠征》的劇透。 還有比這更天真爛漫的超級英雄嗎? 將於2日上映的《蜘蛛俠:英雄遠征》的彼得•帕克(湯姆•赫蘭德飾)登場時對《美國隊長:內戰》(2016年)中嘟嘟囔囔的超級英雄們說“大家好嗎?”的樣子就此如此, 與滅霸的戰鬥後,消失5年的人們回來了,但世界依然一片混亂。回歸日常生活的帕克,在和朋友一起去的歐洲之旅中,將遭遇新的反派“元素眾”。不過,對於仍處於十幾歲年紀的蜘蛛俠來說,保衛地球這件事是“一個龐然大物級超級英雄要解決的問題”,而他的內心只關註單戀的朋友MJ(贊達亞•科爾曼)。 此次作品中,《復仇者聯盟:終局之戰》(2019年)中死亡的“鋼鐵俠”托尼•斯塔克(羅伯特•唐尼)的影子依然很濃。但是比起憂郁,屬於比較輕快的色調。劇初期,惠特尼•休斯頓的《I will always love you》與悼念他的照片一同出現,甚至引發了爆笑。 赫蘭德1日參加來韓座談會時也表示,“小羅伯特唐尼”留下的空缺很大。他說:“任何人都不無法取代鋼鐵俠。在拍攝這部電影時,我偶爾給羅伯特打電話,征求他的意見。” 赫蘭德飾演的彼得-帕克是一個思維敏捷的青少年,並非傳統意義上的“完美型”英雄,因此他與之前的蜘蛛俠系列劃開了界線。山姆•雷米導演(2002~2007年)將帕克(托比•馬奎爾)的憂郁放在了首位,馬克•韋伯導演(2012~2014年)則突出了帕克(安德魯•加菲爾德)調皮的一面。影片像少男少女電影一樣描寫了為鋼鐵俠的接班人位置而苦惱的蜘蛛俠的成長記。 “鋼鐵俠是億萬富翁,托爾是神,而蜘蛛俠是不完美也不成熟的超級英雄。從這個意義上來說,我覺得他代表了平凡的我們所有這些人。” 當然,作為《復仇者聯盟:終局之戰》之後MCU(漫威電影)系列的壓軸大戲,影片顯然缺乏重量感。如果期待像馳騁太空的驚奇隊長(布麗•拉爾森飾)發射激光的規模的話,可能會令人失望。即便如此,整理系列的4套蜘蛛俠服裝和在威尼斯、布拉格等美麗的城市展開的動作戲也足以吸引眼球。值得一提的是,他們用蜘蛛網與數百架無人機展開的倫敦戰役,絕對只有蜘蛛俠才能做到。 一直是蜘蛛俠、蝙蝠俠等角色的熱門候選人,此次首次以超級英雄身份出現電影的傑克•吉倫哈爾的存在感也令人刮目相看。他在影片中飾演“神秘客(Mysterio)”一角,演技堪比在《蜘蛛俠:英雄歸來》中以鮮明立體的壞蛋形象而獲得好評的“禿鷲”(邁克爾•基頓)。曾表示“沒想到穿緊身衣服演戲這麽有趣”的吉倫哈爾繼參與奉俊昊導演的《玉子》(2016年)拍攝之後,第二次來到韓國。“來韓國之前,我和奉導演聯系過,他用電子郵件向我推薦了飯店。我昨天在那裏和湯姆共進了晚餐(笑)。”

한국어