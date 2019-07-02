搬起石頭砸韓日雙方的腳，安倍政權的經濟報復不合時宜. July. 02, 2019 07:31. . 日本政府昨天宣布，將從4日起加強對韓國出口電視機、智能手機所需的3種核心材料的限制。另外，日本政府還預告說，將把韓國排除在外匯管理法上的優惠制度“白色國家”名單。日本在提及此次措施的背景時表示，“（兩國間的）信賴關系明顯受損，（韓國）在二十國集團（G20）峰會之前沒有就強制征用賠償問題提出令人滿意的解決方案”。 日本政府表示將限制出口的氟聚酰亞胺、抗蝕劑、高純度氟化氫在世界市場上的占有率達到70%至90%，三星電子、SK海力士等企業將立刻受到沖擊。曾有過相關設想的業界擔心“日本瞄準了韓國的要害”。受中美貿易糾紛的影響，韓國6月出口比去年同期減少13.5%、出口連續7個月負增長，這種情況下，又出現了日本的變數。在半導體占韓國出口20%以上的情況下，韓國的出口產業也將遭受損失。韓國企業立即表示，“材料、零部件領域對日本的依存度很高，沒有合適的應對方案”，感到非常為難。 但是，此次措施不僅對韓國，對日本也將造成巨大損失。從長期來看，出口限制會助長韓國企業“脫離日本”，從而導致日本失去穩定的出口市場。在同他國的矛盾中，日本恣意使用通商規則，這難免會受到自相矛盾的指責，因為日本在上周大阪二十國集團（G20）峰會上作為主席國通過了“自由貿易原則”。有人指出，安倍政權壹直被懷疑利用“敲打韓國”來提高支持率，但考慮到定於21日舉行的參議院選舉，采取了拙劣的手段。 韓國政府也難免受到批評，認為政府順應安倍政權不負責任的行為，對韓日關系的惡化置之不理。韓國政府昨天下午召開對策會議表示：“將向世貿組織起訴等，予以堅決應對。”但是，日本方面打出限制半導體必需的“氟化氫出口”這張牌至少是從今年年初開始的，從這壹點來看，現在“加緊應對”的態度讓人難以相信。韓國外交部長官康京和25日在國會說，“如果日本采取報復措施，韓國不能坐視不管”。相比無休止的“懦夫博弈”惡性循環，兩國更應該通過戰略性對話努力尋找改善關系的方法。

한국어