日本拔刀對韓國司法判決實施經濟報復. July. 02, 2019 07:31. by 李新泉記者、常駐東京記者朴亨俊 iamsam@donga.com,. 日本政府正式宣布“出口限制”，規定日本企業向韓國出口制造半導體、電視機、智能手機所需的3種產品時，必須得到政府的許可。日本政府同時還決定，把韓國排除在出口可以轉用於軍事領域的尖端材料時免除許可的“白色國家”名單之外。 這是對韓國大法院去年10月要求賠償日本帝國主義強制征用受害者的判決事實上的“經濟報復”。 日本經濟產業省1日上午發表了題為《關於修改對大韓民國出口管理運用》的資料，表示在向韓國出口電視機、智能手機和半導體零部件時將加強限制。由此，半導體生產必需材料氟聚酰亞胺（感光液）、高純度氟化氫、最新智能手機常用的彈性有機發光二極管（OLED）。這樣壹來，日本企業要想向韓國出口這3種產品，每次都需要得到政府的許可和審查。審查不僅需要約90天，而且經過審查後將被判定為“不準”，出口之路可能被源頭封鎖。《讀賣新聞》1日說，“日本政府的方針是基本上不批準出口，這將成為事實上的禁運”。 日本經產省還決定，從下月1日開始將韓國排除在“白色國家”之外。日本在安保上把友好國家規定為“白色國家”，並免除出口許可申請。“白色國家”目前有27個，韓國於2004年獲得認定。如果被排除在“白色國家”之外，日本企業每次出口都要得到政府的許可。該計劃聽取壹個月的意見後，從下月1日開始實行。 對於此次措施，經產省表示：“出口管理是以國際法信賴為基礎構建的，但是目前日韓關系已經明顯失去了信任。在二十國集團（G20）峰會之前，沒有對征用工人（強制征用受害者）問題提出令人滿意的解決方案，這壹點也產生了影響”，“不是經產省自己判斷，而是日本內閣全體決定采取這壹措施”。經產省表示，征用問題是此次出臺措施的直接原因之壹。 外交部第壹次官趙世永1日下午2時25分左右在首爾外交部大樓召見了日本駐韓大使長嶺安政。據悉，政府反復強調，日本的這壹決定是以韓國為目標的獨斷性決定，違背了公平自由的貿易秩序。 企業紛紛擔心經濟因政治問題受到負面影響。壹名企業相關人士表示：“壹整天都在召開沒有對策的對策會議”，“對企業來說，只能希望政治問題得到解決，消除風險”。全國經濟人聯合會當天發表聲明說：“兩國自1965年建交以來不斷擴大的合作型經濟關系，可能會因日本政府限制出口的措施而遭到破壞。”

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