現代商船即將成為世界三大海運同盟之一的“THE Alliance”的正式會員. July. 02, 2019 07:31. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韓國海洋水產部和現代商船有限公司1日共同宣布，現代商船將於明年4月以正式會員公司的身份加入世界三大海運同盟之一的“THE Alliance”。 THE Alliance是由德國的赫伯羅特、日本的One(日本三大航運企業合資公司Ocean Network Express)、中國臺灣的陽明海運主導的海運同盟，現代商船是第4家加入該聯盟的會員公司。這些船社的同盟期限是到2030年3月為止，正式會員現代商船可以得到10年穩定的船隊運營保障。通過加入該聯盟，現代商船有望改善費用結構，實現服務航線多元化。現代商船的加入，使THE Alliance在美洲和歐洲航線上占據了28%的市場份額。 現代商船成為海運同盟的正式會員公司是繼過去新世界Alliance、G6 Alliance之後的第3個。受韓進海運破產等影響，2017年4月與2M Alliance結成了戰略合作關系，但並不是該聯盟的正式會員。與2M的合作預計將於明年3月結束。 現代商船表示：“去年9月成功訂購20艘超大型集裝箱船後，以此為跳板與3大海運同盟進行了加入協商，結果加入了提出最優條件的THE Alliance。” 海運業界期待，以此次入盟為基礎，現代商船有望在全球市場上恢復信譽，明年下半年(7~12月)以後營業利潤將大幅改善。韓國船主協會常務副會長金英武(音)評價稱：“已經成功加入了海運同盟，這算是為國內海運業界的恢復奠定了基礎。現在只要努力節約費用，在適當的運費上確保穩定的貨物，經營就會得到改善。”

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