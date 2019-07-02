朝鮮《勞動新聞》：“板門店朝美會談是驚人的事變”. July. 02, 2019 07:31. by 黃仁贊 hic@donga.com. 朝鮮媒體1日就美國總統特朗普與朝鮮國務委員會委員長金正恩在板門店舉行會談壹事報道說：“這是創造（朝美間）前所未有的信任的驚人事變。”此次朝美首腦實行最小化禮賓和警衛，進行“閃電會晤”，《勞動新聞》對此本身賦與重大意義。 《勞動新聞》當天報道說：“根據特朗普總統的提議，（僅過壹天）在板門店舉行了歷史性會面”，“1953年停戰協定簽署66年後，朝美兩國最高首腦在曾經象征著分裂的板門店握手，上演了雙方進行歷史上首次握手的驚人現實。”對於特朗普總統的暫時越境，《勞動新聞》表示，這“記錄了美國現任總統踏上朝鮮領土的歷史性瞬間”，“這標誌著在存在長期不信任、誤解、矛盾和反目歷史的板門店開始了和解與和平的新的歷史”。 對於朝美首腦會談，《勞動新聞》報道說：“進行了單獨的交談和會談”，“為了在朝鮮半島（韓半島）非核化和朝美關系上打開新的突破口，決定重啟建設性對話，積極推進”。這是在金正恩委員長在2月河內會談無果而終受到沖擊後，朝鮮正式告知朝鮮居民再次與美國進行無核化談判。特別是，朝鮮媒體還破例確認了外相李勇浩和美國國務卿邁克·蓬佩奧陪同出席當天的會談。 但朝鮮媒體沒有提及，文在寅總統也參與其中，韓朝美首腦在板門店舉行首次三方會談。朝鮮媒體只介紹了“最高領導人同誌與文在寅總統親切問候”的內容。

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