中美達成“脆弱停火”，韓國不能掉以輕心，要改善貿易體質. July. 01, 2019 07:56. . 美國總統唐納德·特朗普和中國國家主席習近平29日在日本大阪的二十國集團（G20）首腦會議上，壹致決定美國暫停對中國產品加征關稅、重開兩國間貿易談判。去年7月，美國對價值500億美元的中國輸美產品征收25%的關稅，由此引發中美貿易戰，如今進入了“第二次停火”階段。但是兩國間的貿易競爭作為長期霸權戰的壹部分進行，而且主要爭論焦點尚未得到解決，隨時都有可能再次引發矛盾的地雷隨處可見。 分析認為，特朗普總統在與習主席進行80分鐘談判後，暗示將放寬對中國通信企業華為的制裁，並保留征收追加關稅，這表明他沒有選擇擴大戰事，而是選擇了通過談判撈取實利。習主席也表示：“中美之間雖有矛盾，但兩國利益高度融合，不能陷入沖突和對抗的陷阱。” 雖然兩國元首暫時避免了戰爭擴大，但這只是達成了開始協商的協議，對於核心問題沒有達成任何協議。美國為了糾正中國的不公平貿易行為，壹直要求中國修改法律，但這壹次並沒有提及這壹部分，它隨時有可能成為雷管。特朗普總統表示，將允許美國企業向華為公司銷售更多的產品，但時間可能是在貿易談判結束的時候。這與把華為問題作為協商解決的先決條件的中國有著巨大的分歧。 分析認為，中美“大阪停火”是兩國出於戰略考慮而作出的，雙方將留有時間更加註重中長期應對，而不是局面不可收拾。中美關系是“易碎的和平”，隨時可能脫軌。如果雙方的後續談判不能加快速度，雙方可能會重蹈去年12月“阿根廷停火”後5個月間談判破裂的覆轍。在過去的幾個月裏，韓國陷入了美中矛盾的泥潭，處於憂心忡忡、左右為難的窘境。政府應該在短暫的停金期間擴大外交範圍，企業則要減少對中國的依賴度等，徹底應對貿易戰再次點燃之時。

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