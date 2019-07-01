戰勝“庫爾斯球場噩夢”，5日重新挑戰賽季第10勝. July. 01, 2019 07:55. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 未能翻越庫爾斯球場的高墻，帶著本賽季第二次失敗的枷鎖的柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊•照片)將於5日與聖地亞哥教士隊進行上半賽季最後一次首發出場比賽。他能否在10日的全明星賽上首發出場也備受關註。 LA道奇隊主教練大衛•羅伯茨30日公開了7月第一周的首發陣容。據他透露，柳賢振將在5日與聖地亞哥隊的主場比賽中挑戰本賽季第10勝，個人MLB生涯第50勝。 柳賢振上個月29日在美國科羅拉多州丹佛庫爾斯球場進行的與科羅拉多隊的客場比賽中，在4局內失7分。創下本賽季的最差成績，平均失分從1.27上升到1.83。即便如此，他依然占據整個美國職棒大聯盟的平均責任失分第一名的位置。“6局以上失分2分以下”的記錄也在連續11場比賽中被中斷。自上月5日取得本賽季第9勝以來，柳賢振已經連續4場比賽未嘗勝績。 隨著全明星賽的臨近，柳賢振是否能參加全明星賽也備受關註。隨著兼任國家聯盟全明星隊教練的羅伯茨教練表示：“在與聖地亞哥隊的比賽結束後，柳賢振的下一次出場舞臺很有可能是全明星賽”，柳賢振首發出場的可能性也增大了。mlb.com表示：“柳賢振當選全明星無需擔心。他將在全明星賽上首發出場。”參加全明星賽的投手名單將於1日公布。本賽季美國職業棒球大聯盟全明星賽將於10日在美國俄亥俄州克利夫蘭的漸進球場舉行。

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