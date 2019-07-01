猛烈的迪士尼旋風，《阿拉丁》、《玩具總動員4》爭奪票房頭名位置. July. 01, 2019 07:55. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 即將迎來夏季觀影旺季的韓國影院刮起了一股迪士尼旋風。票房方面，《阿拉丁》和《玩具總動員4》為了爭奪票房頭名位置展開激烈的競爭。 《阿拉丁》從上月24日開始一直保持第一的位置，最近觀影人數突破了800萬人次。自5月23日上映後，僅票房逆勢上漲就達5次。《寄生蟲》上映後不久就退居第二位的《阿拉丁》發揮出強大的後勁，與上月20日上映的《玩具總動員4》一起徘徊在前兩位。《玩具總動員4》的觀影人數也突破了200萬名，延續了不錯的票房勢頭。 兩部電影都得到了喜愛原著的粉絲們的支持。 《阿拉丁》有很多魔幻元素，很多人對寫實電影很是擔心，但1992年，他們利用電腦特技(CG)對原作動畫片用現代風格進行了重新詮釋，好評如潮。值得一提的是，4DX館的“sing-along”(跟著歌曲唱的電影鑒賞)放映吸引了60萬名觀眾，可謂大獲成功。 《玩具總動員3》(2010年)之後時隔9年回歸的《玩具總動員4》在維持前作的童話感的同時，全面展示了脫下禮服以勇往直前的問題解決專家身份出場的洋娃娃Bo Peep(牧羊女)，很好地反應了變化的時代。很多人觀測說，迪士尼的票房熱潮將延續到1994年將動畫片制作成寫實電影的《獅子王》(17日上映)。

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