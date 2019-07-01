“想要用5G，馬上安裝天線”，韓國的創新速度令人羨慕. July. 01, 2019 07:56. by 郭道英 now@donga.com. “韓國只要下定決心想在5G領域排名第一，就會立馬安裝天線並付諸實施。而我們需要幾個月或幾年的時間。這個速度非常令人羨慕。” 德意誌電信總裁蒂姆•懷特格斯(57歲•CEO)拿出平板電腦展示了一張照片。他說，這是一張在首爾市內飯店後面的一棟大樓樓頂上掛滿5G天線的照片，此次專門前來拍攝。“在德國，由於前面飯店的投訴、規章制度和行政處理，嚴重的話，建一個基站有時需要兩、三年的時間。看到飯店旁邊有這麽多天線，我大吃一驚”，懷特格斯如是說。 ○ “韓國5G的實現速度在德國很難達到” 上月27日在首爾中區新羅酒店見到的懷特格斯總裁結束了為期4天的訪韓日程，即將回到德國。德意誌電信是歐洲最大的通信公司，也是進軍50多個國家通信產業的年銷售額達70萬億韓元的全球通信企業。為了得到最前沿的產業信息，以總裁懷特格斯為首的60多名職員隔年都會舉行全球研討會，今年迎來第三屆的研討會來到了世界最初實現5G商用化的韓國。 懷特格斯總裁表示：“最重要的是，對韓國的5G構建速度及現場印象很深。”在訪韓期間，懷特格斯將制作很有感觸的5G相關現場影像，在德國共享。懷特格斯表示：“如果韓國下定決心要發展5G，所有主體都會出面實行。 歐洲在談創新，但只是說說而已。” 懷特格斯總裁曾在德國能源企業VIAG集團任職，2000年加入德意誌電信，從2014年1月開始擔任總裁一職。自2004年首次訪問韓國以來，他每年都會訪問韓國，是一位實打實的“親韓派”。 2016年與SK電訊公司在移動世界大會(MWC)上首次結緣。懷特格斯會長表示：“當時SK電訊的展位就在我們的展位旁邊，人工智能(AI)、寵物服務、尖端導引系統等我想要擁有的東西都在那裏。我問‘這裏的代表是誰’，當時我見到了SKT社長。”將三星電子智能手機首次帶入德國市場的人也是他。“我們和JY(三星電子副會長李在镕)、DJ(三星電子社長高東鎮)也進行了長時間的交流”，懷特格斯在此次訪韓途中也會見了李副會長，並就5G合作方案等進行了交談。 ○ “電信公司要攜手共進走向全球化” 懷特格斯總裁與SK電訊社長朴正浩見面，約定為了變身為“全球通信公司”而進行合作。他強調表示：“三星和蘋果、谷歌、Facebook等都是全球企業，但全球通信企業目前還停留在地區基礎。為了走向全球化，各通信企業之間應展開合作。” 與SK電訊達成協議的5G合作方案有三種。分別是1.開發室內覆蓋等5G相關技術 2.共同投資增強現實(AR)•虛擬現實(VR)及流媒體產業基礎等 3.挖掘亞洲5G創業企業。兩家公司計劃於年內成立技術開發合資公司。另外，德意誌電信的風險投資子公司DTCP計劃在首爾設立事務所，共同發掘和培養亞洲地區的5G獨角獸公司。 懷特格斯表示：“希望吸引更多的韓國創業企業到德國投資。”他表示，此次訪韓期間見到了很多韓國的創業企業，希望把有潛力的企業帶到創業生態系統更好的德國。 他說：“與韓國一樣，德國的經濟也一直以重工業或化學等大企業為主發展。而在第四次工業革命的潮流中，落後於以色列和美國等領先集團，這一點也很相似。”不過他也表示，“創意性來自於小組織。創業企業孕育創新，大企業應該在市場中壯大它。”這就是通過DTCP在美國舊金山、以色列特拉維夫等各地投資新產業企業，引進海外人才的原因。 德意誌電信在歐洲市場面臨5G競爭。在本月的德國5G頻段拍賣會上，該公司斥資66億歐元(約8.7萬億韓元)，占據了最多的區段。懷特格斯總裁表示：“我們目前的業務還是以企業間的交易(B2B)為主。韓國則不同。想學習一些針對消費者的5G服務。此外，我也非常關註電子競技市場。”

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