美中貿易戰二次停火，保留華為火種. July. 01, 2019 07:56. by 常駐紐約記者 朴勇、常駐東京記者 朴亨俊 parky@donga.com,. 美國總統唐納德·特朗普和中國國家主席習近平6月29日在日本大阪的二十國集團（G20）首腦會議上舉行80分鐘的貿易談判，就“第二次貿易戰停火”達成協議，承諾暫停新增征收關稅，並重啟貿易談判。 特朗普總統當天在與習主席舉行雙邊會談後舉行的記者招待會上表示：“我們同意繼續進行協商，決定不對價值3250億美元（約合375.5375萬億韓元）的中國進口商品加征關稅。”他接著解釋說：“我們暫緩征收關稅，他們（中國）將購買（美國）農產品。”去年12月1日，兩位首腦在阿根廷布宜諾斯艾利斯G20峰會上就保留追加關稅、進行90天貿易談判的“第壹次停火”達成協議。 特朗普總統6月29日表示，“美國的優秀企業將繼續向華為銷售產品”，暗示將放寬對中國最大的通信企業華為的制裁。但他同時表示，“將把華為留到最後”，“前提是只要（該交易）不引起國家安保擔憂”，留下這壹線索作為貿易談判的最後籌碼。同時他還表示：“希望中國學生能夠前來美國，利用我們優秀的學校和大學。” 兩位首腦在前壹天也進行了非正式會談，但是當天的首腦會談破例地持續了80分鐘。特朗普說：“如果我們無法達成協議，就會重新回到（征收關稅）上來，”“我不著急。希望達成正確的協議。”據中國外交部透露，習主席在會談中強調：“在事關中國主權和尊嚴的問題上，中國必須維護核心利益。” 大阪G20峰會當天在強調“公平貿易”重要性的《大阪宣言》後閉幕。G20領導人在宣言中表示，世界經濟“下行風險很大”，將“采取各種行動應對風險”。以“反對貿易保護主義”為主旨的措辭，因為美國的反對，繼去年阿根廷會議之後再次被排除在宣言內容之外。

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