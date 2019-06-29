“單身-無子女”是好命？“已婚-多胞胎父母”幸福指數更高. June. 29, 2019 07:58. by 金恩智記者 eunji@donga.com. 最近，20多歲、30多歲的人不願意結婚或害怕結婚的情況很多。因為他們擔心婚後的生活可能會比未婚時更不幸。 在創業企業工作7年的上班族金韓星(31歲•女)也是如此。非婚主義者的金某說：“如果結婚生子，擔心為了事業而全力傾註的努力或將化為泡影。”(結婚生子)會失去不看別人的眼色做自己想做的事的自由，也是她不願結婚的原因。她說：“看到結婚的人幸福生活的樣子，我也很羨慕，但是有很多事情需要放棄，有時盡管不是很情願，所以很猶豫。” 雖然單身家庭和非婚主義者在增加，但依然有很多應答者從家人那裏找到了幸福的源泉。據本報和德勤咨詢機構的調查結果顯示，影響幸福指數的主要因素中，第一個就是“家庭生活”。已婚者的幸福指數為58.59分，高於未婚者(51.72分)。而且子女越多幸福度也越高。與沒有子女的人(58.76分)和只有一名子女的人(56.92分)相比，有兩名子女的人的幸福指數(59.03分)更高。如果有3名子女，幸福指數就高達62.31分。“多胞胎爸爸”樸大教(音，31歲)說：“第三胎出生後更加幸福。如果對現在的幸福打分，會給滿分100分。” 在此次調查中，最引人註目的是，只要計劃生育子女，幸福度就會提高。沒有子女計劃的人的幸福指數為47.10分，遠遠低於計劃生育1人(54.63分)和計劃2人(54.14分)的。中央大學心理學系教授金在輝(音)表示：“人類在和相愛的人在一起的時候會感到幸福。如果家人增加，互相交換愛的對象就會增加，這樣會更加幸福。” 和家人一起度過很多時間的人比沒有和家人在一起的人更幸福也是出於這個原因。周末與家人一起度過時間不足1小時的人的幸福指數為45.87分，在應答者中最低；而與家人一起度過6~12小時的人的幸福指數為60.67分，是最高的。

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