文在寅：“貿易糾紛是囚犯困境”. June. 29, 2019 07:58. by 大阪=文炳基記者 weappon@donga.com. 文在寅總統28日在二十國集團（G20）大阪峰會上發表演講時表示：“應擺脫因貿易糾紛導致世界經濟走向縮小均衡的囚徒困境（prisoner's dilemma）。”他將因美中貿易糾紛導致承受“三明治”壓力的情況比喻為所有人都遭受損失的“囚徒困境”。中國國家主席習近平在G20峰會上，針對美國提倡“反對貿易保護主義”，並全力爭取盟友。文在寅總統在這種情況下發出的信息，中美首腦今後的反應備受關註。 文在寅總統當天在日本大阪舉行的G20峰會上，作為以“世界經濟和貿易投資”為主題的第壹個發言者，表示“應該重新朝著通過自由貿易使全體獲益的擴大均衡發展”。 文在寅總統表示：“最近國際貨幣基金組織和經濟合作與發展組織下調了世界經濟增長率預測。其主要原因之壹就是貿易糾紛和貿易保護主義的擴散”，“這種挑戰是個別國家無法解決的。”日本首相安倍晉三表示：“為了和平與繁榮，自由開放的經濟非常重要”。如此等等，出席峰會的首腦們壹致認為，美中貿易矛盾需要盡快解決。 但是美國總統特朗普和習主席在29日舉行的中美首腦會談的前壹天，繼續堅持強硬立場。在當天以第5代（5G）移動通信等數碼經濟為主題的特別活動板塊中，在隔著安倍首相與習主席並排而坐的特朗普總統表示，“對國家之間的數據的流通進行限制的動向，是阻礙貿易、侵犯個人信息和知識產權的行徑”，進行了正面批判。對此，習主席針對美國要求停止與華為的交易反駁道：“人為攪亂是不行的。” 另外，文在寅總統當天在G20開幕歡迎儀式上，與安倍首相以嚴肅的表情握手8秒鐘，這是雙方自去年11月以後時隔7個月再次會面。文在寅當天沒有與安倍另行舉行會談。相反，特朗普總統在當天舉行的美日首腦會談上表示，“希望在G20峰會上，為解決世界持續增長等國際社會面臨的課題發出強有力的信息。如果沒有美國和日本的合作，這是不可能實現的。”

한국어