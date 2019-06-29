美國參議院通過含有“威姆·比爾法”的國防授權法案. June. 29, 2019 07:58. by 朴湧 parky@donga.com. “美國之音”報道說，美國參議院27日（當地時間）以86比8通過了包括新的對朝鮮金融制裁在內的2020財年（2019年10月-2020年9月）國防授權法案。《國防授權法》作為美國國防預算編制的依據，每年制定壹次。 特別是以被朝鮮當局逮捕後以植物人狀態送回美國並於2017年死亡的美國大學生奧托·威姆比爾的名字命名的《奧托·威姆比爾朝鮮相關銀行業務制裁法案》（威姆·比爾法）也包括在內。其中包括禁止與朝鮮進行交易的個人或金融機構與美國金融機構進行交易的“次級制裁”。該國防授權法案還禁止將駐韓美軍裁減到28500人以下。 在美國眾議院，2020財年國防授權法案也將在分管的軍事委員會獲得通過後，提交到全體議員大會。獲得參眾兩院批準的法案，將在總統簽字後生效。

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