在美中對抗的世界秩序劇變中，不能靠“拖延躲避的外交”. June. 29, 2019 07:58. . 文在寅總統昨天在日本大阪二十國集團（G20）峰會上表示，“必須擺脫因貿易糾紛而使世界經濟走向縮小平衡的‘囚徒困境’。”他的話是在以只追求自身利益最終產生於己於人都不利的結果的遊戲理論，敦促展開貿易戰的美國和中國進行大妥協。文在寅總統前天在與中國國家主席習近平見面時說：“希望不要出現選擇某壹個國家的局面。” 文在寅的講話，雖然是針對韓國盟國美國和最大市場的中國雙方的原則性敦促，但體現了韓國被迫在美中貿易、技術戰爭之間做出選擇的尷尬處境。此次G20峰會成了以單邊主義和貿易保護為名、試圖最大限度擴大本國利益的美國和以多邊主義和自由貿易為名、試圖牽制的中國的對決場。在這種情況下，韓國是左右為難，采取了暫時保留選擇的態度。 現在發生的美中矛盾不是單純圍繞貿易與技術的較量，而是圍繞今後世界秩序的主導權展開的生死決鬥。今天美中元首談判，究竟是停火還是決戰將暫見分曉，但即使同意停火，雙方的戰略競爭也不會減弱。現在的貿易、技術矛盾，不過是不久的將來網絡、生物、宇宙乃至軍事、安保領域霸權戰的開始。 現在我們雖然不能草率地站在某壹邊，但是也沒有閑暇到可以放手等待的地步。雖然文在寅總統昨天以“囚徒困境”敦促美中妥協，但韓國是否真的能夠解決夾在中間的兩難境地，仍然是個疑問。為了避免成為陷入美中矛盾漩渦之中的池魚之殃，必須在長期的國家戰略下，展開先發制人的外交。但是，韓國的外交反而是在收縮，被逼向了周邊。 眼下，在G20外交舞臺上，韓國、美國、日本三國的合作已轉變為美國、日本、印度格局。作為東道主和鄰國，日本對韓國隊非常怠慢。實際上，在韓國政府壹直執著的朝核外交上，已經招致了韓美之間的分歧和朝鮮的無視。這壹切都是因為以“假裝斡旋者”自居，推遲並避免做出選擇，失去了重心。必須鞏固作為我國外交基礎的韓美同盟，以積極的姿態擴大外交領域。

한국어