“全明星首發，柳賢振理應入選”，ESPN調查全體一致. June. 29, 2019 07:59. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 對於柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)將在美國職業棒球大聯盟全明星賽上首發出場的預測，沒有多少人提出異議。因為美國職業棒球大聯盟全明星賽，雖然通過100%球迷投票選拔選手，但投手們只根據各隊主教練的意見進行選拔。平均責任失分第一、勝率第一、每9局最少四壞球上壘第一、每一個四壞球上壘制造的三振個數排名第一...全明星賽首發的理由非常豐富。美國體育專門媒體ESPN對6名棒球專門評論員進行了問卷調查，結果他們也一致提到了柳賢振的名字。 如果柳賢振首發出場，那麽誰來接球呢？據ESPN 28日公開的球迷投票結果顯示，效力於芝加哥小熊隊的威爾遜•孔特雷拉斯(27歲•照片)當選為國家聯盟全明星隊捕手。在69場比賽中，他的擊球率為0.300，並制造出17個本壘打，表現十分活躍。在參加國家聯盟60場以上比賽的球員中，孔特雷拉斯的盜壘阻止率(37%)僅排在雅各布•塔勒•裏爾穆托(費城費城人•28歲)之後，高據第二位。 柳賢振曾評價稱“想用四壞球上壘來代替這個擊球手”的隊友科迪•貝林澤(24歲)也在外野手領域被選為全明星選手。擊球率(0.356)、出壘率(0.454)、OPS(出壘率+長打率•1.173)等均排在聯賽首位。本壘打數為27個，從賽季初開始，他的“火棒”一直表現十分搶眼。 在此次全明星球迷投票中，最受歡迎的球員是科羅拉多隊的3壘手諾蘭•埃羅納多(28歲)。在當天公布的兩大聯盟17名全明星球員中，他是唯一一名得票率超過50%的球員，得票率為51.9%。LA天使隊的外野手邁克•特勞特(28歲)連續7年入選全明星陣容。 本屆全明星賽將於7月10日在克利夫蘭舉行。

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