曹貞敏保持上升勢頭的秘訣在於結實的肌肉. June. 28, 2019 07:33. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 曹貞敏(25歲，音譯下同)在本賽季的韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽上成為了新的強者。在最近的賽季中她取得了兩場勝利，登上了大賞積分排名第一的位置。而在獎金排名方面，繼取得賽季3勝的崔惠珍(5.4789億韓元)之後，曹貞敏也高居第2位(4.7105億韓元)。 迎來全盛期的曹貞敏每周都會去一個地方。這裏就是京畿龍仁市東柏的高爾夫選手專用體育館。25日，在負責體能訓練的教練鄭相旭的幫助下，她在這裏為加強肌肉力量的運動付出了汗水。 最近，她連續7周參加了大賽，並將參加28日開幕的麥克科爾龍平度假村公開賽。當記者問到沒有比賽的日子不是應該休息一下嗎，曹貞敏擺了擺手。“我得繼續加強肌肉力量。只有這樣才能在長期的競賽中堅持下來。擊球飛行距離和賽季初相比也幾乎沒有下降，這一點我很滿意。” 當天，她進行了各種強化上下肢、背部、肩膀肌肉的各種活動。利用腿推沈重器械的蹬腿練習(leg press)反復5組，每組250公斤，每組7次。鄭教練說：“對於新手來說，130公斤的蹬腿練習比較費勁了。一般女子職業選手在200公斤左右。曹職業選手的肌肉力量是最頂級的。”曹貞敏在做深蹲(展開雙腳後背坐著反復做起身蹲下的運動)動作時，最多可以背90公斤的杠鈴。據悉，女子選手平均背重為70公斤。 每天就寢前進行拉伸運動和拉皮筋運動近100次。她解釋說，這有助於培養細小的肌肉和不常用的肌肉。 曹貞敏表示，“在精力和體力得到支撐時，智力不會發生動搖，所以計分卡成績也不錯。就像揮桿一樣，身體也需要好好管理。”去年，她參加了KLPGA巡回賽最多的28場比賽，但成績始終很穩定。 崔惠珍和李素英也和鄭相旭教練一起堅持不懈地培養肌肉力量。 曹貞敏通過雷射屈光角膜切削手術摘掉了厚厚的黑框眼鏡，還完成了牙齒矯正手術。她說：“作為一名職業球員，形象管理也很重要。周圍的人都說她看起來很好。 似乎對比賽也起到了積極的作用。” 去年冬天，曹貞敏與本賽季首次參加美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽的李晶恩等人在全南海南進行了一個多月的體能訓練。當時，李晶恩在練習時舉起了100公斤的杠鈴，令曹貞敏大吃一驚。曹貞敏說：“雖然是一項艱苦的運動，但能和隊友們和諧相處很開心。互相比較器械重量等，良性競爭心理使得訓練效果變大。”她還說：“晶恩在美國女子公開賽上奪冠時，我發短信祝賀她說‘果然是最棒的’。這次我拿了冠軍，她發來了‘我知道姐姐一定行的’的祝賀短信。” 曹貞敏從9歲開始在新西蘭留學了10年。當時，她在世界業余排名中占據第一位，與新西蘭僑胞高寶璟一起名聲大振。

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