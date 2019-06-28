中國半導體人才崛起，首爾大學半導體簽約專業告吹. June. 28, 2019 07:33. . 首爾大學新設半導體簽約專業的計劃宣告流產。簽約專業是以企業向學生提供獎學金和專業運營費並100%聘用畢業生的方式運營的專業。作為培養系統半導體的戰略之壹，政府推進專門人力的培養，高麗大學和延世大學決定從2021年開始新設半導體簽約專業，在定員外選拔80名。但是，首爾大學內部有人反對稱，“將學生的未來與特定企業相匹配，這有悖於首爾大學的教育哲學和傳統”，因此被中斷。 大學根據固有的哲學和傳統選擇教育課程，這種做法應該得到尊重。教授人類普遍價值和基礎科學、培養創造性和批判性的知識分子，也是大學的重要職責。但是，在快速變化的知識信息社會中，不能只讓大學成為知識的象牙塔。 最近，在產業現場，因為“高級技術人才不足”而急得直跺腳。三星電子和SK海力士等大企業也缺乏專門人才，再加上中小非生產公司更難招到專門人才。相反，夢想“半導體崛起”的中國，則在國家層面制定了每年培養幾千名專家的計劃。中國政府決定與北京大學、清華大學、復旦大學、廈門大學等四所綜合大學共同打造培養半導體人才的“國家半導體產業-教育綜合革新平臺”。 最近青年失業現象嚴重的原因之壹是專業和工作崗位的“不對口”。人文系畢業生的就業率為56%，遠低於社會系（63%）、工學系（70%）和醫藥系（83%）。即使找到工作，大學專業和實際工作的行業或職務不同的情況也超過50%。有必要審視，大學的教育課程不是適應韓國社會和青年的需求，而是由供給者配定。 迎來第四次產業革命時代，世界各大學都在為改革而發奮努力，但韓國各大學卻因各種限制規定和既得權而束手無策。首都圈的大學根據《首都圈整備計劃法》規定了入學名額，若想新設或增加新專業，必須減少其他專業。擁有既得權的教授們經常忽視接近產業現場的學問或阻礙新學科的設立。首爾大學計劃代替簽約專業，新設半導體綜合項目。要發揮各種創新精神，履行大學要求培養社會所需人才的義務。

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