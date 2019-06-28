推翻“百年政黨”，歐洲的前途值得期待. June. 28, 2019 07:33. by 董正民 ditto@donga.com. 每當韓國大選時，金鐘泌、樸贊鐘、李仁濟、安哲秀等第三地帶人物都會掀起壹陣旋風。連鎖性地轉換所屬黨派的“候鳥”爭議和政界改編也很常見。現有政黨為了看起來煥然壹新，隨時更改黨名。每當這時，政界和媒體都會對維持100年的穩定的歐洲左右兩黨體制表示羨慕。 這樣的歐洲也發生了變化。在英國、法國、德國、意大利、西班牙等歐洲五大國家的選舉中，我們曾經羨慕的兩黨體制出現了消失得無影無蹤的現象。在法國和意大利，傳統政黨向實用主義中立政黨和民粹主義政黨交出了政權，在英國、德國、西班牙雖然勉強執政，但因為是少數政權而成了“沒有牙齒的老虎”。 歐洲選民對100年政黨的自豪感，在覺悟到它與自己的生活無關，只淪為精英既得權層腹滿腸肥的腐朽積水後，變成了憤怒。歐洲市民推翻百年政黨體制，只用了不到5年的時間。當然，歐洲並沒有出現強有力的特定主流勢力。應該視為每次選舉都會有不同勝利者的“大混沌時代”。雖然人們為了方便起見把歐洲的極右政黨綁在壹起，但除了強調“不希望被難民或移民搶走在自己國家享有的政治、經濟既得權”這壹共同點外，各國的右翼政黨性質各不相同。 法國和德國極右翼政黨的支持層是過去曾是左派支持層的落後地方和低收入層，而在意大利則是富裕的北部地區。法國極右翼政黨強調福利和分配，而意大利則傾向於減稅和放寬限制等親企業傾向。在此次歐洲議會選舉中排名第壹的英國脫歐黨也屬於極右翼政黨，但它只是呼籲“盡快離開歐洲”的壹次性政黨。而且支持率也只有20%至30%，其擴張性受到了限制。 在這種情況下，上個月在歐洲議會選舉中首次確認的綠色浪潮受到了新的關註。對政治漠不關心的邊緣勢力——青年主導了潮流，值得關註。在歐洲議會選舉中，法國、英國、德國的未滿30歲的年齡層中，綠黨（30%左右）的得票率居首位。青年人對作為生活根據地的地球氣候變化表現出極大的關心。從去年開始由10多歲年輕人主導的“為未來的星期五”學校罷工示威、每個周末都要求政府采取積極環境政策的青年示威，也是出於同樣的趨勢。與國家認同感相比，強調“全球合作”的綠黨與極右翼政黨方向正好相反，但獲得人氣的因素卻相似。因為在社交媒體上積極溝通，拉近與國民的距離，撓到了他們的癢癢處。 對於新登場的政黨，目前還有很多人批評它們缺乏對策、相比長遠的眼光更傾向於目前潮流的民粹主義性質。但是，由於他們的出現，使現有政黨對民眾的呼聲更加敏感，新人物的出現為政壇註入了活力。歐洲百年政黨以後出現的這種新趨勢，無疑是所有渴望新政治的人感興趣的變化。

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