從世紀婚禮到悲傷結局，宋仲基-宋慧喬向法院提交離婚調解申請. June. 28, 2019 07:33. by 申圭振記者、李浩載記者 newjin@donga.com,hoho@donga.com. 以“宋宋情侶”而聞名的韓流明星宋仲基(34歲)和宋慧喬(38歲)夫婦即將辦理離婚手續。 這距離兩人自出演KBS電視劇《太陽的後裔》(2016年)後發展為實際戀人，並在2017年10月舉行世紀婚禮僅過去了1年零8個月。 宋仲基27日通過擔任法律代理的法務法人廣場法律事務所表示，前一天已向首爾家庭法院提交了離婚調解申請書。他說：“很抱歉告知大家這樣不好的消息，首先向熱愛和支持我的人們道歉。兩人相比於互相指責、相互埋怨，更希望順利完成離婚程序。” 當天，宋慧喬的經紀公司韓國UAA也承認兩人正在辦理離婚手續，並表示“離婚原因在於二人的性格差異，雙方因未能克服二人之間的不同，最終不得已做出了這樣的決定。”。 接著UAA方面又補充說，“除此之外的具體內容都是演員雙方的私生活，還請諒解我們無法進一步確認。” 繼張東健-高素榮、元彬-李奈映、Rain-金泰熙等明星夫婦的各種傳聞之後，宋宋情侶的離婚使得社交網絡服務(SNS)上有關詢問兩人離婚原因和歸責原因的“小道消息(社論信息)”正在不斷擴散。結婚當時在典禮現場偷偷放無人機而引發爭議的中國媒體今年2月曝出 “宋慧喬出席活動時手上沒有戴結婚戒指”的說法，提出兩人實際上已貌合神離。但是上個月宋仲基在tvN《阿斯達傳奇》制作發表會上表示“(結婚)獲得了心靈的穩定”，斷然否認了爭議。宋仲基和朴寶劍的所屬經紀公司Blossom娛樂當天表示：“對於各種毫無依據的傳聞和推測性報道，將采取法律措施。” 法律界分析認為，宋仲基之所以選擇通過法院提出離婚調解申請，而不是與宋慧喬通過簡單的協議達成協議離婚，是因為雙方對離婚意見不同。宋慧喬因為個人原因不願意離婚，或者因為現在簽約的廣告和電影，希望推遲離婚時間，所以沒有答應協議離婚，因此宋仲基只能向法院申請離婚調解。 據說，通常藝人為了降低私生活暴露的危險性，不會立即提出離婚訴訟。在提出離婚訴訟時，向家庭法院提交的訴狀應具體填寫提起訴訟的理由。相比之下，在申請離婚調解時，只用簡單的理由，如“因性格原因申請離婚調解”，就可以減少隱私的暴露。 離婚專門律師金秀珍(音)表示：“兩位演員的結婚時間很短只有1年零8個月，而且雙方沒有子女，因此對於結婚後獲得的財產和孩子的撫養權，爭吵的內容可能不多。但在調解過程中，如果雙方意見大不相同，可能會引發離婚訴訟。” 據悉，兩人將通過各自法律代理人迅速完成剩下的離婚程序細節，同時為下一部作品做準備。某演藝企劃公司相關人士表示：“兩人結婚後展開活動沒有多長時間，因此對更新形象和下一部作品的苦惱會越來越多。”宋仲基將從下個月開始拍攝電影《勝利號》。目前出演的《阿斯達傳奇》是一部事先制作的電視劇，上月已結束拍攝工作。 據悉，去年11月通過tvN電視劇《男朋友》與演員朴寶劍合作的宋慧喬正在考慮出演明年開拍的電影《安娜》。

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