10年後機器人將取代全球制造業2000萬個就業崗位. June. 28, 2019 07:33. by 崔智善 aurinko@donga.com. 壹項研究結果顯示，10年後機器人將取代全球制造業2000萬個工作崗位。也有人擔心，雖然利用機器人會使經濟得到增長，但低收入層將受到巨大打擊。 英國廣播公司（BBC）、美國廣播公司（ABC）等主要外電26日紛紛報道，英國研究、咨詢機構牛津經濟公司發表的題為《機器人如何改變世界？》的研究報告稱，到2030年機器人將取代全球制造業2000萬個就業崗位。報告同時警告說，機器人將取代所有生產崗位工人的8.5%。 機器人將對中國的就業結構產生重大影響。目前，中國設置並運用著全球生產的每三臺工業機器人中的壹臺。預計在今後11年內，中國將在制造業現場部署1400萬臺機器人。如果按照這個速度發展下去，到2030年，僅在中國用機器人替代的工作崗位就將達到1100萬個以上。 報告分析稱，從2000年到2016年，韓國的自動化行業共減少了34萬個工作崗位。報告認為，對制造業依賴度較高的蔚山、大邱、仁川、釜山等城市，工作崗位減少的風險最大。 如果機器人代替工作崗位，經濟上的不平等現象將更加嚴重。工業機器人將取代機場行李處理、倉庫庫存裝載等低熟練度勞動力。完成這壹報告的研究人員們分析說，依賴低熟練度勞動力的相對貧困地區的經濟將受到最大的打擊。在同壹國家，技術水平低的地區就業機會也將比技術水平高的地區減少壹倍左右。研究人員認為，決策者有必要考慮自動化對就業的影響，緩解經濟上的不平等。 報告預測，由於引進機器人而提高的生產效率，經濟將會增長。如果機器人按照預測速度增加，2030年全世界的國內生產總值（GDP）將比現在的預測值最多增加5.3%。這樣增長的國內生產總值預計將達到49000億美元（約5670萬億韓元）。韓國的國內生產總值也將比同期增加11.7%。 不過，報告也透露了起碼的好消息說，“引進機器人所帶來的生產自動化可能會以僅次於破壞就業的速度創造新的就業機會。”研究人員們還在報告中勸告說，與其放慢引進機器人的速度，不如支援雇傭脆弱的地區。

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