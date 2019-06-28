貿易戰爭是擴大還是停戰，G20外交戰拉開帷幕. June. 28, 2019 07:33. by 朴湧 parky@donga.com. 世界主要國家首腦集體出動的全球20國集團(G20)峰會將於28日在日本大阪舉行。為期兩天的此次G20峰會正式議題包括世界經濟、不平等問題、環境汙染等，但世界的目光都集中在首腦們展開的“全球外交戰爭”上。 特別是拉開貿易戰爭的美國總統唐納德•特朗普和中國國家主席習近平將在會議第二天的29日上午11時30分舉行雙邊首腦會談，展開貿易談判。此次美中首腦會談將成為左右今年下半年世界金融市場和經濟的分水嶺，因此備受關註。金融市場方面，雖然有觀點認為美中元首將就重啟貿易談判達成協議，並保留繼續征收關稅，但如果談判破裂，預計將對世界經濟產生巨大影響。特朗普總統在接受《福克斯商業》的采訪時表示：“如果我們不能達成協議，如果事情進展不好，我將(向中國)征收相當大的(very significant)追加關稅。” 繼上周與北韓國務委員長金正恩舉行首腦會談後，27日抵達大阪的習主席將轉達金委員長的口信，並與各國領導人討論北核問題。 作為議長國代表主持G20峰會的日本首相安倍晉三27日上午在前往大阪之前在東京羽田機場對各路記者說：“在國際社會上強調對立，但日本作為議長國，比起意見差異，更想找出一致點和共同點。”

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