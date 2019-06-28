美國：“廢除寧邊是不可逆轉的無核化？想法不同。”. June. 28, 2019 07:33. by 韓相俊記者、常駐華盛頓記者 李正恩 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. 在無核化談判再次蠢蠢欲動的情況下，文在寅總統認為“廢棄寧邊核設施是無核化不可逆轉的階段”的講話在韓美外交界產生了微妙的影響。白宮立即表達了憂慮，青瓦臺也出面收拾殘局。此前，文在寅總統26日在接受國內外通訊社書面采訪時表示：“如果包括鈈再處理設施和鈾濃縮設施在內的寧邊核設施如果全部在驗證後完全廢棄，可以認為朝鮮的無核化將進入不可逆轉的階段。” 據華盛頓外交消息靈通人士透露，白宮相關人士聽到該講話後表示：“（與文在寅總統）持有不同想法”，流露出不滿的神色。對於文在寅總統在講話中提及重啟開城工業園區等南北經濟合作的問題，白宮人士表明立場說：“如果沒有實質性的無核化進展，很難實現，這壹立場沒有變化。”前美國國務院東亞太助理國務卿克裏斯托弗·希爾26日（當地時間）在接受“美國之音”采訪時表示：“在（朝鮮）沒有提交或申報核清單的情況下，不能將寧邊核設施的廢棄稱為棄核。”美國出現這壹反應，是因為朝美尚未就無核化的最終目標達成完全協議。 青瓦臺也在壹天後出面解釋。青瓦臺相關人士27日會見記者時表示：“寧邊核設施的廢棄是為走向完全無核化而進入不可逆轉的階段的入口”，“寧邊無核化並不意味著完全無核化”。

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