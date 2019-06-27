實學家柳琴先生18世紀制造的“渾蓋通憲儀”被指定為寶物. June. 27, 2019 07:37. by 柳原模 onemore@donga.com. 18世紀被遺忘的實學家柳琴(1741~1788年)。身為柳得恭的叔父，由於庶子出身的身份限制，他沒能獲得在官位上施展才華的機會。但他從小就制作了類似今天的水泵一樣的多樣的機器，是出色的科學家和發明家，他於1787年在東亞科學史上留下明顯足跡的發明品將對外展示。這就是將西方式天文時鐘“星盤(Astrolabe，星位觀測儀)”以朝鮮的方式進行解讀制造的“渾蓋通憲儀”。 韓國文化遺產廳26日表示，決定把展示18世紀朝鮮卓越的天文學水平的“渾蓋通憲儀”指定為寶物第2032號。據悉，柳琴創作的渾蓋通憲儀是東亞現存的唯一實物制作案例。 17世紀初明朝李之藻(1565~1630年)編撰了翻譯伊斯蘭天文時鐘星盤解說書的《渾蓋通憲圖說》，之後渾蓋通憲儀在東亞流傳。器具由確認星體位置和時間的圓盤形“母體板”和教人們觀測星體地點的T字形狀“聖座板”組成。具體運轉方式為，在母體板正面中心孔處用針插入聖座板，旋轉使用。 母體板的正反面刻有“乾隆丁未年為約庵尹先生制”的銘文和“柳氏琴”印章，可以清楚地看出這是柳琴先生在1787年制造的。 但是，日本帝國主義強占時期的1930年左右，渾蓋通憲儀外流至日本，一度行蹤不明。 此後2002年在日本學界廣為人知，並再次面世，2007年在元老科學史學家、前誠信女子大學校長全相運(1928~2018年)的努力下，將其收回國內。現收藏於京畿南楊州市實學博物館。文化遺產廳表示：“柳琴在渾蓋通憲儀中加入了符合韓國國情的獨立星體，在正確理解西方天文知識的同時，也發揮了朝鮮知識分子的創意性。” 另外，除渾蓋通憲儀外，還有9件文物當天被指定為寶物。作為佛教文化遺產，《龜尾 大芚寺 三藏菩薩圖》、《金泉 直指寺 掛佛圖》、《高敞 禪雲寺 懺堂庵 石造地藏菩薩坐像》成為寶物。此外，《陶隱先生詩集 卷一至二》、《陶器 鉛釉印花文 壺 一括》、《李寅文 筆 江山無盡圖》、《新編類聚大東詩林 卷九至十一、三十一至三十九》、《完州 葛洞 出土 銅劍銅戈 镕範 一括》、《完州 葛洞 出土 精文鏡 一括》等也一同被指定為寶物。

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