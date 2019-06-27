李康仁接近轉會西甲萊萬特隊，“主教練親自打電話給我”. June. 27, 2019 07:38. by 李承鍵 why@donga.com. “韓國足球的未來”李康仁(18歲•瓦倫西亞)的轉會正在逐漸轉為現實。 有報道稱，在國際足聯(FIFA)20歲以下世界杯上率領韓國隊獲得亞軍並獲得“金球獎(最有價值球員)”的李康仁很可能在新賽季來臨之前轉會西甲萊萬特隊。 瓦倫西亞地區媒體《Deporte Valenciano》26日撰文稱：“李康仁以租借形式轉會萊萬特的可能性正在變大。主教練帕科•洛佩斯(52歲•照片)親自給李康仁打電話，說明了他下賽季在球隊中所起的作用。”該報報道說，“不僅是萊萬特，西班牙人、格拉納達等球隊也對李康仁很感興趣。” 對於李康仁，之前已有消息說，在20歲以下的世界杯期間，荷蘭的阿賈克斯和PSV埃因霍溫等隊願意引進他，但還沒有哪支球隊像萊萬特這樣積極主動。今年1月，李康仁註冊為瓦倫西亞一線隊球員，合同期至2022年。據悉，違約金(無需經過所屬球隊的同意就可以轉會的金額)高達8000萬歐元(約1052億韓元)。相反，足球專門網站“轉會市場(Transfermarkt)”制定的李康仁的市場價值(轉會費)約為1100萬美元(約127億韓元)。從目前的情況來看，租借的可能性比完全轉會更大。 李康仁所屬的足球經紀公司代表金東國(音)表示：“在瓦倫西亞一線隊擔任主力最好，但如果不是這樣，還不如去能夠保證出場機會的球隊。雖然違約金較高，但也有可能通過協議以現實的金額轉會。最好是盡快去一支能夠保證參賽時間的球隊。” 萊萬特隊與李康仁所屬的俱樂部瓦倫西亞同屬瓦倫西亞大區，最近兩個賽季，萊萬特隊連續在20支球隊中排名第15位。2015~2016賽季球隊排名聯賽最末位(降級)，2017~2018賽季再次降到了乙級聯賽。該俱樂部成立於1909年，在乙級聯賽征戰的時間比甲級聯賽多。聯賽最好成績是2011∼2012賽季的第6名。執教球隊的洛佩茲主教練從2004年在比利亞雷亞爾青年隊開始執教生涯以來，先後執教過瓦倫西亞B隊、比利亞雷亞爾B隊、萊萬特B隊等球隊，並於去年出任萊萬特隊主教練。KBS解說員韓俊熙(音)表示：“萊萬特在陣型和比賽風格上都非常重視使用李康仁這樣的攻擊型中場。雖然需要與魯本•羅切納(28歲)、艾尼斯•巴爾迪(24歲)等選手展開潛在的競爭，但這種程度的競爭無處不在。因為地緣相同，不用搬家也是一大優點。”

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