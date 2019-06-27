為金剛山旅遊造勢的政府和執政黨，不應“先下手再說”. June. 27, 2019 07:37. . 共同民主黨代表李海瓚昨天在該黨擴大幹部會議上表示：“已經要求統壹部作出努力，讓韓國國民也能和其他國家的人壹樣，多到金剛山、平壤、開城等朝鮮去旅遊。”李海瓚代表前壹天在國會外交統壹委員會上也表示，“即便不是政府出面積極鼓勵（赴朝旅遊），也希望能夠予以批準”，並詢問赴朝旅遊是否屬於對朝制裁對象。對此，韓國統壹部長官金練鐵回答說：“旅遊本身不是制裁對象。” 從執政黨代表提出要求、主管長官予以呼應的場面來看，有人分析認為，這是不是考慮到重啟金剛山旅遊而進行的事前準備工作。在美國總統特朗普即將訪韓之際，文在寅總統早就預告說，金剛山旅遊項目是他“將與美國協商”的事宜。就像文在寅總統在上個月與特朗普總統通電話時得到後者對向朝鮮援助大米的支持壹樣，好象是在期待在此次首爾會談中，金剛山旅遊事業也能得到積極的回應。 但是金剛山旅遊和對朝人道主義援助不同。雖然李海瓚代表說這是“與對朝鮮制裁不相沖突的緩和緊張的方案”，但是如果重啟金剛山旅遊，現金大量流入將不可避免，而這必然會違反對此禁止的聯合國制裁。在朝鮮無核化沒有進展的情況下，難免出現旅遊收入流為核開發資金的爭議。金剛山旅遊因2008年韓國遊客被槍殺事件而中斷。之後朝鮮並沒有像樣的道歉和人身安全保障。但金正恩卻像發善心壹樣表示：“願在沒有任何前提條件或代價的情況下重啟。”在這種賊喊捉賊的情況下，如果恢復旅遊，韓國國民怎麽能接受呢？ 最近，執政黨內部流傳著為了改善韓朝關系，“我們應該先下手”的主張。韓國前統壹部長官丁世鉉最近也表示：“有必要采取‘先采取措施，後獲得諒解’的方式，即韓國總統先下手做事、把它既定事實化，然後再去取得美國的諒解。”但是，即使如此主動討好朝鮮，也不會有什麽變化。會激起違反對朝鮮制裁和脫離國際合作的爭議，再加上韓國內部的矛盾，只會留下各種後遺癥，南北關系只會陷入惡性循環。

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