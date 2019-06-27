青瓦臺不否認曹國入閣的說法，在野黨稱之為“宣戰布告”. June. 27, 2019 07:38. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 青瓦臺26日就任命總統民政首席秘書曹國為法務部部長的可能性表示：“在最終決定（人事安排）之前，沒有可確認的內容。”此前就人事相關的報道，如果並非事實，大部分情況青瓦臺都會立即予以否認。考慮到這壹點，文在寅總統提名曹國為法務部長官候選人的程序可能已經完成。自由韓國黨等在野黨稱這是“宣戰布告”，正在準備大舉進攻。 青瓦臺相關人士當天會見記者時，就曹國的去向問題表示：“無可奉告。” 對於“如果民政首席秘書成為長官候選人，曹國會自己進行驗證嗎？”的提問，該人士說：“不能回答假設情況的問題。”曹國本人當天在青瓦臺內部會議上，對調任法務部長官的可能性既沒有肯定也沒有否定。 青瓦臺和執政黨方面似乎想要正式宣布曹國直接擔任法務部長官。壹名執政黨議員表示：“文在寅總統強烈希望到任期末為止不放棄清除積弊的基調，因此想啟用曹國為法務部長官。” 在野黨對曹國調任法務部長官表示強烈反對。自由韓國黨院內代表羅卿媛表示：“如果曹國首席秘書進入內閣成為現實，這是文在寅政權不會再叫停‘快速獨裁列車’的壹種宣戰布告”。她批評稱：“將完成檢察總長尹錫烈扛槍沖在前面，法務部長官曹國在後面操縱，檢察機關沖在協迫在野黨第壹線的（清除積弊）‘雪國列車’。”

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