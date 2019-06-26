柳賢振夫婦做大餐招待道奇隊隊友. June. 26, 2019 08:11. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “多吃點，多打安打。” 柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)與隊友們一起享受了韓國式燒烤。25日(韓國時間)，柳賢振在自己的社交媒體上寫道“晚上和隊友們一起吃了韓國BBQ”，並上傳了和隊友們一起在食堂拍的照片。BBQ是燒烤(barbecue)的簡稱。照片中出現了柳賢振的妻子前播音員裴智賢和沃克•比勒、賈斯汀•特納夫婦、拉塞爾•馬丁、羅斯•斯特裏普林、奧斯汀•巴恩斯、斯科特•亞歷山大、迪倫•弗洛羅、馬特•比蒂、卡伊爾•卡裏克等俱樂部隊友的身影。 柳賢振為了平時想吃韓國式燒烤的隊友們，在24日與科羅拉多洛基山隊的比賽結束後前往亞利桑那，在當地韓餐廳準備了晚飯。柳賢振進軍美國職棒大聯盟後，經常上傳在韓餐廳與隊友們一起吃飯的照片。受肩傷困擾的2016年，他還上傳過與一起進行傷病恢復的選手們在韓式烤肉店“補充營養”的照片。 道奇隊在與亞利桑那響尾蛇隊進行三連戰後，將移師科羅拉多。柳賢振原計劃在28日的比賽中出場，但現在被往後推遲了一天，將於29日登場。因為從2線隊上來的托尼•坤索林27日被選定為先發投手。這可能是為了使連續進行18場比賽的道奇隊先發陣容得到休息而采取的措施。

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