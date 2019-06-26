Naver：“年內完成無人駕駛首爾地圖”. June. 26, 2019 08:12. by 金在亨 monami@donga.com. Naver的技術開發子公司“Naver實驗室”25日發布了旨在實現無人駕駛商用化的“A-CITY”路線圖。“A-CITY”是Naver實驗室起的名字，意思是諸如無人駕駛機器人之類多種形式的機器將在城市各處自動移動，創造出暫新方式的“連接”。 當天，Naver實驗室負責人石相玉（音譯）在首爾市龍山區“龍城首爾”舉行的“Naver Meet-up（見面）”活動中表示：“高性能傳感器和人工智能機器人等正在激增，物理空間和假想空間之間的邊界正在消除”，“計劃將此前僅在個人電腦或智能手機等線上提供的Naver服務擴展至日常，提供多種信息服務。” 為了實現作為Naver服務擴張的具體模式而提出的“A-CITY”，石相玉表示：“將室內、道路、人行道等所有空間整合成高精密地圖數據，構建可以根據情況變化使用的智能型自動駕駛機器。”他還表示：“已經在今年年初的世界家電展（CES）上過亮相。將加快發展擁有全球領導力的相關技術。” Naver實驗室還公開了為實際構建“A-CITY”而開發先行技術的現況。Naver實驗室介紹說，在掌握全球定位系統（GPS）信號時，市中心不可避免地將產生許多陰影地區，超精密地圖（HD地圖）的精密制作和快速更新是實現無人駕駛的關鍵。無人駕駛團隊負責人白鐘潤（音譯）表示：“Naver實驗室已經自行擁有了實現美國汽車工程學會（SAE）標準四水平的無人駕駛技術所需的所有技術”，“計劃在今年內在首爾市內完成往返四車道以上的主要道路2000公裏。”

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