壹邊聲稱要解開癥結壹邊又交錯而行的韓日. June. 26, 2019 08:12. by 韓相準, 韓基渽 alwaysj@donga.com,record@donga.com. 韓日曾以從28日開始在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會為契機，壹度討論舉行韓日首腦會談的可能性，如今已宣告流產。隨著韓日關系的僵硬有可能長期化的憂慮增大，有人指出，無論如何都要通過G20峰會來創造恢復韓日關系的轉機。 青瓦臺高層相關人士25日對記者說：“（G20期間）不會舉行韓日首腦會談”，“我們雖然做好了會見的準備，但日本似乎沒有做好準備。”對於日本政府是否提議舉行首腦會談的提問，這名人士表示：“日本沒有提議”，並補充說：“我方表示已經做好了會見的準備，但對方（日本）沒有任何反應。” 在文在寅政府上臺後，由於日軍慰安婦、日帝強征勞工受害者的賠償等歷史遺留問題，韓日關系惡化。這種情況下，韓國政府提議由兩國企業自發捐款用於向強制征用受害者支付賠償金，但這壹斡旋方案遭到日本拒絕，這似乎也對韓日會談的告吹產生了影響。韓國外交部長官康京和當天也出席了國會聽證會，就強制征用賠償問題表示，“如果日本采取報復性措施，我們也不能坐視不理”，使強硬氛圍進壹步加劇。 實際上，韓國政府相關人士表示：“即使兩國首腦坐在壹起，也很難找到明確的契合點。”隨著韓日首腦會談告吹，文在寅總統將在G20峰會前後會見周邊四強國家中除日本之外的美國、中國、俄羅斯的首腦。 隨著韓日首腦會談在不是其他國家而是東道主日本舉行的多邊會議上告吹，越來越多的人擔心，兩國之間的“強硬對強硬”對峙演變成“懦夫博弈”。首爾大學國際研究生院教授樸哲熙（音譯）分析稱：“兩國首腦見面，開口說‘壹起尋找解決問題的方法吧’，就可能成為改善兩國關系的頭緒”，“（兩國都）在首腦會談告吹這件事情上留下了疙瘩，將給今後尋求解決方法制造不小的障礙。” 青瓦臺當天也留有余地地表示：“如果到時候日本方面提出已做好準備可以見面，我們隨時都可以與安倍晉三首相見面。”這意味著，兩國首腦有可能舉行不是正式會談的會談，是在會議中間走廊上等地方站著舉行簡單對話的“邊上”形式的會談。

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