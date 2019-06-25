特朗普訪韓，應有無核化進展而不是流為“有趣的表演”. June. 25, 2019 07:34. . 據稱，美國總統特朗普將於29日至30日訪韓，屆時將訪問非軍事區。之前在他前年11月首次訪韓時也曾考慮訪問非軍事區，但因天氣問題而告吹，這次成功的可能性很大。美國《華盛頓郵報》還提出，特朗普有可能在韓朝邊境與朝鮮國務委員會委員長金正恩會面。對此，青瓦臺方面表示“不了解”。 朝鮮公開特朗普總統的親筆信，前所未有地提高了人們對重啟無核化對話的期待。金正恩對親筆信內容表示滿意，並表示“將慎重考慮有趣的內容”。美國國務卿邁克·蓬佩奧針對朝鮮的反應表示：“（重啟朝美工作磋商）的可能性很大”，“我們已準備好隨時可以立即開始。”在特朗普總統即將訪韓之際，沈悶的膠著局面明顯出現了打開突破口的氣氛。 韓國政府仍然保留著在特朗普總統訪韓之前舉行韓朝首腦會談的可能性，等待朝鮮的回應。上周還打出對朝大米支援這張牌，也與這種氛圍不無關系。如果按照韓國政府的期待，文在寅總統首先在板門店與金正恩舉行會晤，然後在二十國集團（G20）首腦會議上，與聽取中國國家主席習近平介紹訪朝結果的特朗普總統壹起，確定無核化的大方向。說不定，還繪制了在非軍事區舉辦某種活動來轉變局面的藍圖。 特朗普總統在前年訪韓時，通過國會演說揭露了朝鮮殘酷的獨裁體制和人權蹂躪，並表示，“不要過低評價或考驗美國”，向朝鮮發出了強有力的警告信息。雖然現在與當時因朝鮮的核試驗、導彈挑釁而陷入戰爭危機論的氣氛完全不同，但韓半島的情況並沒有發生太大變化。無核化沒有絲毫進展，也沒有金正恩態度變化的跡象。金正恩反而像是在習主席訪朝之後得到了堅實的後盾，非常得意。 特朗普總統訪問非軍事區和在那裏發表的對朝信息，可能成為重要的轉機。當然，也有必要舉辦壹場把私底下展開的外交努力作為包裝好的訊息進行公開的活動。但是，如果沒有實質性的進展做後盾，就只能說那壹瞬間只是壹場秀。相比期待用有趣的活動展現戲劇性的場面，冷靜地進行韓美首腦之間的實質性對話乃至朝美之間的工作磋商等，才是真正提高外交成功可能性的方法。

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