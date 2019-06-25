美國海軍陸戰隊的老式武器. June. 25, 2019 07:34. . 6·25戰爭時期，為時已晚抵達韓國的美國海軍陸戰隊在移動中看到陸軍中隊正在路邊準備野營。海軍陸戰隊軍官認為那裏存在遭敵人炮擊的危險，建議部隊轉移到山坡上去。陸軍中隊長無視忠告，結果遭受了巨大損失。 海軍陸戰隊和陸軍的區別在於經驗和訓練的差異。美國陸軍沒有訓練，軍官缺乏野戰戰鬥經驗。中隊長不願上山坡，也是因為體力不夠。相反，由於海軍陸戰隊的晉級速度比陸軍慢，所以大部分二戰參戰勇士都還在現職，士兵們隨時做好戰鬥的準備。 海軍陸戰隊的逸事中有這樣的故事。參戰命令下達後，海軍陸戰隊立即趕往倉庫，取出了被封存的武器。這裏不僅有提供給海軍陸戰隊的武器，還有二戰時期陸軍遺棄或忽視看守的兵器。海軍陸戰隊的傳統就是像松鼠壹樣老老實實地拿起武器，為下壹場戰爭做準備。 這句話的意思是，海軍陸戰隊的裝備總是比陸軍使用舊式，或者用的是陸軍用過的二手產品。在對越南的比賽中，情況也沒有改變。位於美國華盛頓近郊的關蒂科海軍博物館展示了越戰時期從直升機上空降的海軍陸戰隊員，直升機不是陸軍使用的UH-1，而是壹架又大又笨的二手西科爾斯基直升機。壹名士兵手持的是M-14步槍，而不是M-16步槍。 對於如此使用舊式武器的理由，海軍陸戰隊員們表示憤怒，並自嘲地解釋說，這意味著要多殺壹個敵人。真正的原因是預算之爭，但要從哲學層面解釋，是不是意味著不要過分依賴尖端技術和武器？ 尖端武器不是為了減少士兵的汗水和危險，而是為了幫助士兵取得勝利而存在的。如果忘記了這壹點，只追求舒適和安全，軍隊和國家就會變得危險。 歷史學家

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