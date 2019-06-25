現代汽車將向新加坡供應2000輛IONIQ混合動力車型. June. 25, 2019 07:35. by 池民九記者 warum@donga.com. 現代汽車以環保車型為武器，正在被曾稱為“日本車的遊樂場”的新加坡等東南亞地區積極拓展事業步伐。公司計劃通過與出租車等現有法人企業以及車輛共享平臺的合作，提供更多的環保汽車，同時提高在當地市場的占有率。 現代汽車24日表示，已與新加坡最大的出租車公司康福德高(ComfortDelGro)簽訂了到2020年上半年(1~6月)為止追加供應2000輛IONIQ混合動力車型(HEV)的合同。具體供貨形式為，今年內將優先供應1500輛，明年上半年將發送500輛。 現代汽車從2007年開始向康福德高公司銷售了索納塔(NF)、i40(VF)、i30(FD•GD)等出租車車輛。去年，作為環保車型首次向對方提供了800輛IONIQ混合動力車。如果包括此次IONIQ混合動力車供應合同在內，現代汽車在新加坡的累計銷售業績將達到2.6萬輛以上。另外，目前在新加坡運營的約2萬輛出租車中，現代汽車供應了1.1萬輛，以55%的市場占有率穩居第一位。 現代汽車首席副會長鄭義宣最近訪問新加坡，會見了康福德高公司的經營層，討論了電動車供給等持續的合作方案，在當地市場可謂下足了功夫。因為新加坡在政府主導下，正大力推行通過公共交通和共享服務普及環保汽車的政策。 新加坡政府提出的目標是，到2030年為止，將個人轎車的50%、出租車的60%、公共巴士的100%分別用電動汽車(共53.2萬輛)來代替。 現代汽車去年向在新加坡等東南亞地區8個國家提供車輛呼叫服務(叫車服務)的Grab公司投資了2.75億美元(3183億韓元)，這也是因為在當地市場確認了環保車的發展可能性。今年1月，Grab推出了利用現代汽車電動車Cona的車輛呼叫服務，計劃年內將投入規模擴大到200輛。現代汽車計劃通過Grab向東南亞市場供應更多的環保汽車。 在東南亞市場，除了擁有本國汽車品牌(Perodua、Proton)的馬來西亞之外，日本汽車非常強勢。豐田等日本整車企業在印度尼西亞和泰國市場的占有率達到65%以上。在現代•起亞車擠不進去的市場，環保車的擴散和Grab等車輛共享平臺的出現，算是為扭轉局面提供了契機。 現代汽車為了更有效地攻占東南亞市場，正在討論在越南和印度尼西亞建立生產據點的方案。在越南，已經確定了將半成品組裝(CKD)工廠的生產能力從原來的6萬輛提高到10萬輛的增設計劃。印尼方面也在同時考慮擴大現有CKD工廠的生產能力或新建整車工廠的方案。

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