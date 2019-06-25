美國擬切斷中國產的諾基亞-愛立信5G通信設備在美國境內使用. June. 25, 2019 07:35. by 朴湧 parky@donga.com. 據悉，繼中國最大的通信企業華為之後，美國特朗普政府正在考慮切斷諾基亞和愛立信等西歐跨國企業在中國生產的第五代（5G）通信設備在美國使用的方案。 《華爾街日報》23日（當地時間）援引消息靈通人士的話報道稱，“特朗普政府正在討論壹項方案，要求在美國使用的新壹代5G移動通信設備必須在中國以外設計和生產。”特朗普總統上月發布了限制外國產通信網絡設備和服務的行政命令，指示在10月之前的150天裏制定具體執行計劃。美國政府據此啟動了對美國通信供應網的審核工作。據悉，在此過程中，向通信設備公司咨詢了美國國內使用的移動通信基站電子設備、路由器、開關等硬件和軟件的開發及制作在中國以外進行的可行性。 美國正在關註無人駕駛汽車、遠程手術、利用機器人生產等成為第四次產業革命核心技術基礎的5G移動通信技術的潛力和隨之而來的國家安全威脅。因為如果所有事物都通過超高速5G通信網連接，那麽網絡安全的危險就會增大。《華爾街日報》說，美國官員特別擔心，中國政府會指使中國工程師在中國生產的技術中插入“安全漏洞”，並將之惡意利用於間諜行為、遠程控制和機器失效等方面。 美國試圖將5G技術的牽制從中國擴大到中國以外的跨國企業的“中國制造”產品的舉動目前正處於初期階段。實際應用可能需要幾個月甚至幾年的時間。但是，這種討論開始本身可能會成為對西歐跨國企業的“脫中國”壓力。據悉，實際上向美國移動通信公司銷售通信裝備的芬蘭諾基亞和瑞典愛立信，為了避開特朗普政府的關稅，已經或正在準備把在中國的生產基地轉移到其他地區。花旗集團稱，截至2018年愛立信制造設備的45%、諾基亞制造設備的10%在中國。 《華爾街日報》報道稱，美國政府還可以根據特朗普總統的行政命令，制定被視為“外國對手（foreign adversaries）”的國家目錄（黑名單），預計中國會被列入這壹名單。

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