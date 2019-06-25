韓國國際財團單獨承攬阿聯酋核電站整備項目最終告吹. June. 25, 2019 07:35. by 李새샘 iamsam@donga.com. 韓國首個海外核電出口項目阿聯酋(UAE)巴拉卡核電站建成後的整備項目由韓國國際財團獨家承攬宣布告吹。當初期待拿下3萬億韓元規模的整備項目，但實際合同時間只有當初預想的一半，而且只簽訂了與外國公司分享訂單的“分割合同”。 韓國產業通商資源部23日(當地時間)表示，韓國水力原子能和韓電KPS財團與巴拉卡核電站的運營公司納瓦能源(Nawah Energy)簽訂了5年(2019~2023年)的長期整備合同。 巴拉卡核電站是韓國固有技術制造的核電站，因此當初期待整備項目在10~15年的施工期間單獨承攬的可能性很大。 但是納瓦能源方面只和韓國水力原子力國際財團簽訂了5年的合同。這一時間僅為韓國在2016年簽訂的運營支援合同期限10年的一半。

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