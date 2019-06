爵士樂藝術家Phil Yoon:“明朗、歡快的節奏 讓人情不自禁想跳舞的夏天”. June. 24, 2019 07:30. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 爵士樂藝術家Phil Yoon(52歲)攜新專輯《The Winds From Cuba》回歸。從第一首曲子《Yo,Como Esta》開始,古巴和巴西音樂的歡快節奏就不斷響起。與以正統紐約風格將焦點放在藝術性上的他的第二張專輯《Reminisceneces of Mom》(2012年)相比,也是相當大眾化的。他在20日接受記者電話采訪時說:“明朗的氛圍,特別是在夏天聽到這樣的好音樂,興致自然就會被調動起來。” 以結合古巴傳統節奏和爵士樂的古巴爵士(Afro-Cuban Jazz)風格為基礎,在所有歌曲中都加入了韓國語、英語歌詞的演唱風格。原本想歡快地跳舞,但在《Cloudy Rain》、《Snow on the Moon》中卻湧來淒涼和哀傷的感覺。專輯的題目中包含了對喝著莫吉托,享受從古巴吹來的風的歐尼斯特•海明威的敬意。從2年前開始,Phil Yoon在日本沖繩、菲律賓巴拉灣、美國新奧爾良、濟州島等地旅行時,以靈感和美麗的風景形象為基礎創作了歌詞和旋律。 在第一張專輯《E.J.-Homage to Elvin Jones》(2007年)中,與外國藝術家一起以現代感重新詮釋了《珍島阿裏郎》和《五百年》等歌曲,在此次專輯中,《乘船遊玩》、《珍島阿裏郎》、《五百年》與古巴爵士韻律相結合重新進行編曲。 “雖然成為了爵士音樂人,但是作為藝術家,對於自己的認同感非常苦惱。繼續編曲民謠也是我想要用韓國式情緒來表現西方音樂的願望。” 身為韓國爵士樂協會理事的他對於韓國爵士樂的人氣表示惋惜,他說:“在慶典上人山人海等在首都圈開始掀起‘熱潮’,但好像還是會有這音樂還很難舒服地聽下去的認識。” “在爵士的故鄉,位於新奧爾良的路易斯•阿姆斯特朗銅像前,有這樣一句話‘他的小號給全世界帶來了爵士樂的快樂’。希望這樣快樂的爵士樂也能成為更容易接近韓國人的音樂。”

