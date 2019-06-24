在朝核、G20外交戰中毫無存在感的韓國外交. June. 24, 2019 07:30. . 朝鮮昨天公布了美國總統特朗普致國務委員會委員金正恩親筆信的事實。朝鮮中央通訊社公開了金正恩閱讀親筆信的照片，並報道了金正恩關於親筆信中有“有趣的內容”的發言。從中可以看出金正恩的意圖，是以中國國家主席習近平訪朝為契機，引起了特朗普的反應，贏得了美國和中國的青睞。 金正恩在習主席訪朝期間壹直熱情款待，對內外展示了朝中互助。向美國表明中國是朝鮮堅實的後盾，提高了施壓力度。與此同時，金正恩還與特朗普總統互致親筆信，繼續了“自頂向下”的無核化協商。面臨28日在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會，朝、中、美首腦正在展開相互擁抱和牽制的外交戰。在G20峰會上，美中首腦討論朝核問題的可能性也在增大。 相反，韓國外交在韓朝、韓中、韓日、韓美等任何關系上都沒有亮起綠燈。青瓦臺表示，文在寅總統將在G20峰會時與中國、俄羅斯、加拿大、印度尼西亞等四個國家進行首腦會談。此前壹直推進習主席訪韓，但習主席突然訪問朝鮮卻沒有訪問韓國，安排好的只是在日本舉行首腦會談。與東道主日本的首腦會談也沒有出現在正式宣布中。據悉，即使韓日首腦舉行會晤，也將只是簡單的會談。 韓國似乎越來越被排除在無核化對話構之外。文在寅政府壹直在向朝鮮提議，在本月底特朗普總統訪韓之前舉行南北首腦會談，但朝鮮方面沒有答復。與旨在斡旋朝美圍繞無核化的分歧，促進談判的創意性斡旋方案的構想不同，韓國目前幾乎沒有存在感。雖然韓日關系處於平行線，但是朝鮮也打開了與日本進行首腦會談的可能性。如果壹味地糾纏於韓朝關系，無法擴大外交範圍，韓國外交的存在感將會進壹步減弱。我們必須銘記，如果對這種情況置之不理，將很難把朝鮮拉到我們所希望的對話場所。

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