吸引人的書. June. 24, 2019 07:31. . “不要想只有讀書才能加深思想的話。讀書不是有什麽效果的問題。比起這些，我認為小時候遇到壹本對自己非常重要的‘就是這本’書籍更珍貴。”——宮崎駿《書之門》 讀到這句句子時，不禁悄悄露出微笑來。我也是壹直這麽想的，當時的心情就像是見了自己人壹樣。以書籍為代表的知識或思考能力，與對他人的共鳴能力或關懷之心是兩碼事。雖然大家都知道，實際上卻經常忽略。回想去年文化界人士的醜聞，更是如此。他們讀了多少書啊。 相反，我的壹個朋友壹年不讀壹本書，但從他的用心來看，這人的內心到底怎麽能這麽深呢？他身上有壹種令人感動的溫暖，與成熟的文化知識毫無關系。 “書裏有路”，這句話也總出現在提到讀書的效果時，但這條路是否適合我，只有走過才能知道。實際上，有時候走著走著，就會發現作者所想的話與當初我理解的完全不壹樣。作者的壹生與他的思想不同，很多時候都令人失望。如果寫出優秀書籍的人做出了錯誤的行為，那本書的內容也應該只接受壹部分才好吧。不管是否讀過好書，人生都要用自己的尺度來判斷。 所以，如果我也勸孩子讀書的話，我會讓孩子遇到壹些符合孩子情況和性格的“吸引人的書”。並不是因為它優秀，而是因為它吸引人，可以使寶貴的自己變得更加明確。我有那樣的書。那本書告訴了我們語言的美，幫助我們成為珍惜歌詞的歌手。孩子不壹定要成為優秀的人。像孩子自己壹樣長大就行。

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