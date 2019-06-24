柳賢振因防守不穩定再次與賽季第10勝失之交臂. June. 24, 2019 07:31. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 雖然“主要武器”變速球(Change-Up)和內野防守出現了動搖，但柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)並沒有動搖。雖然未能取得賽季第10勝，但連續11場比賽實現優質先發，平均責任失分排在第1位(1.27)。 23日，柳賢振在美國洛杉磯道奇體育場舉行的與科羅拉多隊的主場比賽中首發出場，在6局內取得了6個被安打、1個四壞球上壘、5個三振、3失分(1責任失分)的成績。在兩隊3比3平分的第七局，他已經把投手踏板讓給了加西亞，因此個人本場勝負數據沒有輸贏。平均責任失分從1.26上升到1.27。道奇隊在第11局末憑借亞歷克斯•伯杜戈的終結本壘打以5比4獲勝。 柳賢振本場比賽在主要武器變速球上的表現讓人揪心。第1局，柳賢振在1人出局的情況下面對德斯蒙德，第二球投出變速球，但被對方擊出2壘打。此後，4號擊球手諾蘭•阿雷納多攻擊柳賢振投出的第五球，擊出了1分適時安打。在第3局，對方首發擊球手彼得•蘭伯特也在第3球擊出了1壘打。當天柳賢振允許的6個安打中有3個是變速球。 內野陣線的防守失誤也很可惜。在第3局無人出局1壘有人的情況下，在布萊克蒙制造出地滾球的情況下，遊擊手克裏斯•泰勒的失誤導致無人出局，1、2壘有人。此後，德斯蒙德的及時出手為科羅拉多隊再添一分。在隨後的1人出局滿壘，丹尼爾•墨菲制造出2壘手前地滾球的情況下，1壘手薩克•彼德森因拋球失誤未能制造雙殺出局打，3壘跑壘員踏上本壘得分。3局2次失誤都是非責任失分。賽後柳賢振表示，“盡管不夠好那也是最少失分。沒有出現連續擊打，我只能投到第六局。” 柳賢振將於28日在海拔1600米的“投手的墳墓”庫爾斯球場再次與科羅拉多隊相遇。 此前他在這座魔鬼球場的個人戰績是慘淡的4場比賽1勝3負，平均責任失分高達7.56。MBC解說員金善宇(音)表示：“引導出現地滾球是關鍵。穩定的內野防守也要跟上來。” 另外，當天道奇隊出身的朴贊浩與女兒一起來到道奇體育場為柳賢振加油助威。在轉播過程中發現了樸贊浩的MBC解說員金炳賢(音)表示：“‘Too much talker(話癆，朴贊浩的綽號)’正在觀戰。現在好像還在忙著說話呢”，引起了網民們的爆笑。

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