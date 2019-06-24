三星電子在美國生活家電市場連續12個季度占據首位. June. 24, 2019 07:31. by 黃泰皓 taeho@donga.com. 三星電子在美國生活家電市場連續12個季度占據首位。 23日，據當地市場調查企業“Track Line”透露，在今年第一季度的美國生活家電市場上，三星電子的金額標準市場占有率比去年同期上升了0.3個百分點，達到19.9%(金額標準)。繼連續12個季度占據首位的三星電子之後，美國惠而浦(16.3%)和LG電子(15.7%)分別排在第2位和第3位。 從三星電子生活家電中的品種來看，冰箱市場和洗衣機的市場占有率分別為22.3%和20.4%。特別是主力產品“法式門”(冷凍庫位於下方的方式)冰箱在法式門冰箱市場上以30.3%的占有率連續39個季度占據首位。滾筒洗衣機的占有率(31%)也超過了30%。冰箱和洗衣機在國際市場的占有率在第一季度也分別達到19%和17%，穩居第一。 三星電子生活家電事業部副總經理姜鳳求(音譯)表示：“我們將努力使國內外消費者以三星家電產品為媒介，實現多樣化的生活方式。” 三星電子最近在韓國國內推出的模塊型冰箱“BESPOKE冰箱”即將在美國市場上市。

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